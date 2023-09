Uns 7.000 estudiants participaran aquest curs en activitats Steam organitzades per B:SM i la UPC

El Park Güell participarà per primera vegada en les activitats



Un total de 6.909 estudiants participaran aquest curs 2023-2024 en la nova temporada d'activitats Steam --Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Arts i Matemàtiques-- impulsades per Barcelona de Serveis Municipals (B:SM) en col·laboració amb l'Escola d'Enginyeria de Barcelona (EEBE) de la Universitat Politècnica de Catalunya-Barcelona Tech (UPC).

En un comunicat aquest divendres, l'Ajuntament de Barcelona ha explicat que es tracta d'una aliança que, per setè any consecutiu, pretén incentivar les vocacions científiques i tecnològiques, especialment entre les noies, a través de tallers i activitats lúdiques.

La primera tinent d'alcalde i presidenta de B:SM, Laia Bonet, ha dit que "la generació de talent és un dels objectius de la capitalitat científica de Barcelona", per la qual cosa ha subratllat la importància que la ciutat, en les seves paraules, compti amb iniciatives com aquestes jornades.

El Zoo de Barcelona acollirà el 16 de novembre els matinals amb un programa per a l'alumnat de primer i segon curs de l'ESO, i el Park Güell hi participarà per primera vegada amb activitats dissenyades per a nens i nenes de cinquè i sisè de primària, etapa educativa que s'incorpora en el projecte.

STEAM 2024

El 2024 s'organitzaran activitats Steam el 20 de març al Parc del Fòrum, un laboratori per a alumnes de quart de l'ESO i batxillerat; i el 16 d'abril, per als de segon i tercer, al Palau Sant Jordi

Finalitzaran el 8 de maig del 2024 al Tibidabo, que acollirà el 'Fisidabo', una "gran festa de la física" que s'organitza juntament amb el grau d'Enginyeria Física de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB), també de la UPC.