Turisme de Barcelona va tancar 2022 amb 42,3 milions d'ingressos i fons propis positius

BARCELONA, 28 set. (EUROPA PRESS) -

El Consell General de Turisme de Barcelona ha aprovat els comptes anuals de 2022, que reflecteixen uns ingressos de 42,3 milions d'euros, unes despeses de 40 milions --amb un superàvit d'1,08 milions-- i fons propis positius, ha explicat en un comunicat l'Ajuntament de Barcelona aquest dijous.

Durant 2022, els ingressos procedents de l'activitat comercializadora i de negoci propi van augmentar un 32% interanual, i la Memòria d'activitat apunta a una recuperació del turisme postpandemia malgrat que alguns mercats encara estaven tancats.

La sessió ha estat presidida per l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el president del comitè executiu del Consorci, Eduard Torres, i els vicepresidents Jordi Valls i Jordi Clos.

Collboni ha apuntat a la necessitat que el Consorci s'orienti "cap al repte de gestionar adequadament i conjuntament" l'èxit que ha assegurat que té Barcelona com a destinació turística.

Torres, per la seva banda, ha destacat que l'entitat "és un ens sanejat, tant des del punt de vista de tresoreria com de recursos", per la qual cosa es pot plantejar reptes com la gestió del Pla de treball 2024.