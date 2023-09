Turisme de Barcelona es compromet amb la gestió i l'impuls turístic en el seu 30è aniversari

BARCELONA, 13 set. (EUROPA PRESS) -

Turisme de Barcelona s'ha compromès a afrontar com un repte la gestió i l'impuls turístic de la capital catalana per projectar la marca de la ciutat "a través d'un nou relat", coincidint amb el 30è aniversari de la creació del consorci.

Per celebrar els seus 30 anys, l'entitat celebra aquest dimecres a la tarda un acte a l'esplanada de l'Estadi Olímpic de Montjuïc amb representants de tots els sectors i tots els actors presents en l'economia del visitant, informa en un comunicat.

Comptarà amb la participació del president del Comitè Executiu del Consorci, Eduard Torres; el conseller d'Empresa i Economia, Roger Torrent; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; i la presidenta de la Cambra de Barcelona, Mònica Roca, entre d'altres.

El consorci ara afronta el futur amb el seu "objectiu més immediat", que és treballar en el camp de la gestió turística amb els eixos de la sostenibilitat i la digitalització per avançar en una economia del visitant més equilibrada i respectuosa amb l'entorn.

Actualment representa un "ampli ventall" d'empreses de transport, comerç, restauració, empreses organitzadores de congressos i esdeveniments, agències, operadors especialitzats, equipaments culturals, equipaments de lleure i eixos comercials, entre d'altres.

30 ANYS D'HISTÒRIA

Turisme de Barcelona va néixer el 1993 per promocionar la ciutat com a destinació turística i la seva oferta comercial i de serveis, després dels Jocs Olímpics del 1992, i en aquests anys ha creat serveis com la Barcelona Card, el Tax Free i l'Observatori de Turisme de Barcelona.

També ha impulsat l'Estratègia de Màrqueting Turístic de la Destinació Barcelona, elaborat conjuntament amb l'Ajuntament, la Cambra de Barcelona i la Diputació de Barcelona, i va integrar el Barcelona Convention Bureau en el consorci, que compleix 40 anys de la seva fundació.