La Time Use Week tractarà com la IA pot impulsar una organització del temps més "saludable"

Menor remarca que les cures recauen "majoritàriament en les dones" i que hi ha desigualtats
BARCELONA, 13 oct. (EUROPA PRESS) -
La Time Use Week 2025, que se celebra des d'aquest dilluns fins dimecres, tractarà sobre com els avenços tecnològics i la intel·ligència artificial (IA) poden impulsar una organització del temps més "saludable", eficient i sostenible.
Amb el títol 'El dret al temps en l'era de la IA', reunirà més de 30 persones d'arreu del món expertes en IA, el món laboral, les cures, la innovació urbana, la democràcia i els usos del temps, ha informat l'organització en un comunicat aquest dilluns.
La consellera d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat, Eva Menor, ha estat aquest dilluns en l'obertura de l'esdeveniment, en què ha remarcat la importància de les cures, "un àmbit que encara recau majoritàriament en les dones i que genera desigualtats" que considera que s'han d'abordar.
Assegura que, per aquest motiu, el Govern vol impulsar l'Agenda Catalana de Conciliació i Corresponsabilitat per "garantir que totes les persones puguin conciliar la vida laboral, personal i familiar".
"L'Agenda es fonamenta a reconèixer i redistribuir el temps de cures, promoure la corresponsabilitat entre homes i dones i garantir serveis públics que facilitin la conciliació", afegeix.
GESTIÓ DEL TEMPS
Per la seva banda, la tinent d'alcaldia de Drets Socials, Promoció Econòmica, Treball, Feminismes i Memòria Democràtica de l'Ajuntament de Barcelona, Raquel Gil, ha assenyalat que les tecnologies, i especialment la IA, "tenen i tindran un paper central en la gestió del temps en l'entorn professional".
El diputat delegat de Cicle de Vida i Comunitat a la Diputació de Barcelona, Javier Silva, ha defensat que les institucions tenen el "repte i la corresponsabilitat de vetllar perquè les transformacions tecnològiques estiguin al servei del benestar i la cohesió social del dret al temps i les cures".
La consellera delegada de Polítiques Socials i d'Igualtat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), Olga Morales, ha afirmat que volen posar el focus en que "la pobresa de temps té rostre de dona", ja que elles dediquen el doble d'hores que els homes a tasques domèstiques, i que el compromís de l'ens és continuar impulsant polítiques per a una organització social més equitativa.
La directora de la Time Use Initiative, Marta Junqué, assenyala que actualment la majoria de la població té un malestar horari, amb la sensació contínua de no tenir temps, i que s'ha d'"obrir un horitzó d'esperança on l'era de la IA permeti tenir temps pel que és essencial per a la vida".
EXPERTS
L'esdeveniment tractarà com els avenços tecnològics plantegen "un nou horitzó per abordar els reptes en la millora de l'organització dels usos del temps de cara al 2050" i, en aquesta edició, es descentralitzarà per tot Catalunya, amb actes en paral·lel organitzats per més de 40 empreses i organitzacions.
Entre les reflexions que es plantejaran hi ha si la innovació tecnològica serà la "palanca per erradicar la pobresa de temps i garantir el dret al temps" el 2050, i quines solucions es poden proposar a l'administració pública, a la societat civil i a les empreses per assegurar aquest dret, entre d'altres.
Els experts debatran sobre com aconseguir una millora en l'organització del temps; es comptarà amb el testimoni d'usuaris de polítiques del temps catalans, a més de les principals ciutats i regions "referents" en polítiques del temps (Barcelona, Milà o Bogotà, actual Capital Mundial de les Polítiques del Temps).
El contingut d'aquesta notícia està elaborat en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona