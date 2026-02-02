Telefónica, Barcelona i Generalitat renoven la seva aliança per seguir amb l'impuls de Programació 42

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
Barcelona Activa acull aquest projecte educatiu sobre ecosistemes tecnològics
BARCELONA, 2 febr. (EUROPA PRESS) -
Fundació Telefónica, Ajuntament de Barcelona i Generalitat han renovat per 3 anys més l'acord de col·laboració signat el 2021 per continuar oferint el campus Programació 42, una alternativa formativa que promou el desenvolupament de carreres professionals i generar un impacte social i econòmic.
En un comunicat aquest dilluns, el consistori ha explicat que la renovació consolida el programa com una porta d'entrada al mercat de treball digital, amb el propòsit de reforçar el posicionament de la ciutat "com un dels ecosistemes tecnològics més dinàmics d'Europa".
Així, el 2026 la Conselleria d'Investigació i Universitats s'uneix al d'Empresa i Treball amb l'objectiu de seguir col·laborant en el desplegament i el creixement del projecte 42 Barcelona com una iniciativa "innovadora de formació en competències digitals avançades i com una infraestructura clau per al desenvolupament del talent necessari per a la transformació tecnològica del país".
La signatura del document l'han protagonitzat la cinquena tinent d'alcalde de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Barcelona i presidenta de Barcelona Activa, Raquel Gil; la consellera d'Investigació i Universitats, Núria Montserrat; el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper; i la directora general de Fundació Telefónica, Isabel Salazar.
COL·LABORACIÓ PUBLICOPRIVADA
El programa se situa al parc tecnològic de Barcelona Activa, al districte de Nou Barris, i per a Gil el conveni mostra com la "col·laboració publicoprivada permet impulsar projectes amb una gran capacitat d'impacte en la ciutadania".
"Des de l'Ajuntament mantenim l'aposta pel talent digital que ha permès en aquests últims 4 anys generar des de Nou Barris oportunitats laborals en un sector estratègic per a Barcelona i oferir des de la formació un accés a una ocupació de qualitat", ha afirmat.
CONSELLERS I SALAZAR
Montserrat ha destacat la rellevància de la iniciativa, tenint en compte que el "futur del país es construeix també sobre la capacitat d'innovar, adaptar-se i liderar en l'era digital", alhora que ha emfatitzat en la conveniència d'impulsar talent digital per garantir la plena inclusió digital de la ciutadania, en les seves paraules, i crear un ecosistema innovador que generi oportunitats de qualitat.
Per la seva banda, Sàmper, que s'uneix en la nova etapa del projecte, ha assegurat que "invertir en talent digital no és només una política educativa, sinó també una política econòmica i industrial perquè el futur de la productivitat, la innovació i la competitivitat de Catalunya depèn, sobretot, de les persones".
"Des del Govern impulsem el Pacte Nacional pel Talent Digital amb un objectiu clar: garantir que el país disposi del talent necessari per competir en un entorn global cada vegada més exigent, i iniciatives com 42 Barcelona són peces clau en aquesta estratègia de futur", ha afegit.
Per Salazar, el compromís de Telefónica "va molt més enllà de formar programadors", ja que es tracta de democratitzar l'accés a les professions del mercat digital ja en alça, de reduir la bretxa digital i de generar oportunitats reals, en les seves paraules.
Ha coincidit amb Gil a subratllar la importància de la col·laboració entre sector públic i privat i ha apuntat que la renovació de l'aliança reconeix Barcelona com a hub tecnològic europeu.
HUB TECNOLÒGIC EUROPEU
El consistori ha assenyalat que, després de 5 anys, Programació 42 és un "referent en què formació, emprenedoria i empreses han connectat per promoure l'ocupació qualificada i impulsar l'actualització professional".
Des de la seva obertura, el campus ha engegat 24 piscines, el procés de selecció de 26 dies presencials en què les més de 3.350 persones candidates inicien el seu camí al món de la programació i a un nou model formatiu "disruptiu".
Fins ara, 1.555 sol·licitants han superat aquest procés, de les quals el 25% son dones, i actualment el programa compta amb al voltant de 500 estudiants actius, prop del 24% són dones, xifra superior a la qual tenen els graus o cicles formatius superiors d'informàtica, segons dades del Ministeri d'Educació.
Com a pol de talent tecnològic, el campus ha estat seu de més de 1.000 esdeveniments en els quals han participat unes 33.500 persones; ha rebut la visita de prop de 200 centres educatius; i unes 70 empreses han contractat per als seus equips a persones que s'han format o estan fent-ho en el projecte.
El 2025, el model formatiu va ser reconegut pel rànquing WURI com la tercera universitat més innovadora del món, millorant i consolidant la seva posició en aquesta classificació per cinquè any seguit: "El projecte compta amb més de 50 campus repartits pels 5 continents i amb més de 21.000 estudiants que, amb un model educatiu gratuït, s'estan formant en tecnologies futures".
El contingut d'aquesta notícia està elaborat en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona