6 start-ups presenten el seu projecte audiovisual a l'ISE de la mà de Barcelona Activa

Les propostes se centren en la creació de continguts audiovisuals i l'ús de la IA
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 3 (EUROPA PRESS)
6 start-ups barcelonines presenten entre aquest dimarts i divendres els seus projectes del sector audiovisual a l'estand de Barcelona Activa de la fira Integrated Systems Europe (ISE), que se celebra al recinte Gran Via de Fira de Barcelona.
Les 7 companyies participants són Emogg, Estudio Gurugú, Framemov, Into Reality, Produiria, Flopwork i Blit, aquestes dues últimes presents conjuntament en el projecte Recativa, i totes amb propostes centrades en la creació de continguts audiovisuals, experiències immersives, producció digital i noves narratives vinculades a la innovació tecnològica.
La presència d'aquestes start-ups a l'ISE s'emmarca en l'estratègia de Barcelona Activa per impulsar el talent emprenedor i facilitar la projecció internacional d'empreses emergents de l'ecosistema creatiu i audiovisual de la ciutat, en un saló que aplega professionals i empreses del sector audiovisual i tecnològic d'arreu del món.
INTO REALITY
Into Reality ha presentat la seva plataforma web multidispositiu i multiplataforma que, a través de la realitat virtual, permet a l'usuari triar diferents punts de vista en esdeveniments culturals, esportius o espectacles en directe, situant-lo "al centre perquè decideixi com vol viure cada moment", segons ha explicat un representant de la start-up a Europa Press.
El projecte permet canviar càmeres i àudios únicament amb la mirada, sense necessitat de comandaments, cosa que millora l'accessibilitat i ofereix resolucions de fins a 8K, facilitant a les empreses la "distribució dels seus continguts de manera integrada i transparent".
EMOGG
Per la seva banda, Emogg ha mostrat el seu mètode per analitzar audiències en temps real, que mesura de manera objectiva l'impacte dels continguts en esdeveniments, congressos i fires en analitzar "com reacciona el públic perquè organitzadors i agències sàpiguen si el missatge ha connectat, si hi ha hagut pics d'atenció i si el contingut ha arribat realment".
L'empresa ofereix un programari que analitza el comportament no verbal de l'audiència --com gestos, postures i microgestos-- per generar indicadors que ajudin les companyies a optimitzar la seva comunicació, en aportar una informació que "no s'obté amb les enquestes tradicionals i resulta clau per prendre decisions en esdeveniments de 50 a més de 2.000 persones".
FRAMEMOV
Framemov ha presentat les seves propostes immersives Dynamic Persona i Bellora, que integren la intel·ligència artificial com un recurs per generar continguts únics a partir de la interacció de l'usuari, creant entorns i experiències personalitzades amb aplicacions en màrqueting, esdeveniments o festivals.
Aquestes instal·lacions interactives permeten al públic formar part activa del contingut en respondre en temps real als seus moviments o eleccions, una fórmula que "ajuda a captar l'atenció, reforçar el missatge de marca i oferir una experiència diferencial en qualsevol tipus d'acció o espai".
El contingut d'aquesta notícia està elaborat en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona