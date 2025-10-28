La start-up Flomics Biotech guanya els premis Start 2025 del 22@Network

BARCELONA, 28 oct. (EUROPA PRESS) -
La start-up Flomics Biotech, que desenvolupa un test de biòpsia líquida per detectar múltiples tipologies de càncer amb precisió a través d'una extracció de sang, ha guanyat aquest dimarts els premis Start 2025 de l'associació 22@Network Barcelona.
Encara en fase inicial, la tecnologia d'aquesta start-up ajuda a identificar patrons moleculars associats a la malaltia abans que apareguin els primers símptomes, per millorar el diagnòstic precoç i augmentar les possibilitats de supervivència, informa l'associació en un comunicat.
El CEO de Flomics Biotech, Joao Curado, ha recollit diversos premis que atorguen empreses i entitats: Inlea, Avantges, Emascaró, Marinel·lo Abogados, Aigües de Barcelona i CINC.
Curado ha valorat que hi ha molt esforç i treball darrere el projecte: "Rebre el suport d'una associació tan reconeguda ens motiva per continuar i ens aporta visibilitat per als pròxims passos".
Ha lliurat el guardó la directora general d'Economia i Societat Digitals, Sandra Ruiz, en representació de la Secretaria de Polítiques Digitals del Departament d'Economia i Treball de la Generalitat, i ha destacat la "gran feina" de 22@Network Barcelona en la dinamització d'aquest espai que uneix talent, capital i innovació.
Per la presidenta de l'associació, Susana Prado, aquests guardons reconeixen la iniciativa, el talent i l'esforç de les start-ups i els seus emprenedors que "contribueixen al desenvolupament del teixit innovador del districte 22@".
22@DEMO DAY
Els premis s'han lliurat a l'edifici Media TIC durant la primera edició del 22@Demo Day, una jornada que ha connectat més de 100 start-ups amb 50 inversors nacionals i internacionals i ha comptat amb 200 assistents.
Les start-ups participants s'han agrupat en quatre categories (Salut i benestar; Indústria 4.0 i energia; Start-ups en fase inicial; Start-ups en fase de creixement) i el programa ha inclòs espais de 'networking' i trobades ràpides entre inversors i start-ups.
La jornada s'ha fet amb suport de l'Ajuntament de Barcelona, Barcelona Activa i entitats col·laboradores, com Aticco, Bcombinator, Cosymbio Labs, Cuatrecasas, EIT Urban Mobility, EIT Culture & Creativity, Estebanell, La Fábrica & Co, Redmoon, RMIT University, TeamLabs, The Collider, UOC i UPF.
El contingut d'aquesta notícia està elaborat en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona