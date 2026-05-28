El SIL 2026 preveu sumar 15.000 visitants i 600 empreses expositores

Inclourà un Job Market organitzat amb Barcelona Activa
BARCELONA, 28 maig (EUROPA PRESS) -
L'edició 2026 del Saló Internacional de la Logística (SIL) preveu comptar amb 15.000 visitants i 600 empreses expositores, a més de 250 'speakers' professionals, xifres similars a les de l'any passat.
Ho ha explicat la directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Blanca Sorigué, en una roda de premsa aquest dijous, al costat del president executiu, Pere Navarro, per presentar la trobada, que se celebra del 3 al 5 de juny al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.
Sorigué ha detallat que, del total d'empreses participants, el 31% es dedica als serveis de transport, el 28% a intralogística i el 20% a serveis logístics.
La directora general ha afegit que el saló estarà dividit en set espais de coneixement amb "moltes novetats i dades que demostren la salut i fortalesa del sector logístic".
Ha explicat que la voluntat de l'organització ha estat fer la visita "com més eficaç millor" per als participants, i que això s'ha aconseguit a través de la part digital del saló, que la directora general ha definit de molt important.
La principal novetat d'enguany serà el SIL Lab, un espai per mostrar les innovacions i fer 'networking', i Sorigué ha subratllat la voluntat que "es vegin funcionar" aquestes innovacions.
A més a més, la trobada acollirà sis jornades internacionals, un dia de l'inversor i un Job Market, organitzat amb Barcelona Activa.
IMPACTE "TOT L'ANY"
Preguntat per la premsa pel retorn econòmic del saló, Navarro ha dit que l'estimació és d'uns 50 milions d'euros durant el saló, tot i que ha puntualitzat que el "càlcul final és complicat" ja que el SIL té impacte tot l'any.
El president executiu ha destacat que el SIL és un espai perquè es trobin solucions: "El més important serà la necessitat de generar solucions".
Ha explicat que la majoria de sectors se centren en els reptes que tenen, però que en logística "cal posar l'accent en les solucions a aquests reptes".
"Per a la logística és molt important anticipar-se al que passa", ha dit Navarro, que ha afegit que, durant el saló, es podran veure demostracions de la innovació en el sector.
El contingut d'aquesta notícia està elaborat en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona