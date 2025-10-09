El Saló de l'Ocupació 2025 oferirà més de 160 activitats, un 25% més que l'any passat

BARCELONA 9 oct. (EUROPA PRESS) -
El Saló de l'Ocupació, que tindrà lloc els dies 15 i 16 d'octubre al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona, comptarà amb més de 160 activitats (un 25% més que l'any passat) entre tallers, xerrades, demostracions i sessions d'assessorament personalitzat per a la inserció laboral i la millora de competències professionals.
Aquesta edició estarà marcada per l'ús de la intel·ligència artificial en el procés de cerca de feina i el contacte directe amb més de 600 ofertes laborals d'un centenar d'empreses i entitats que volen incorporar talent, informa l'entitat firal en un comunicat aquest dijous.
Organitzat per Fira de Barcelona i promogut per l'Ajuntament de Barcelona a través de Barcelona Activa, el saló es proposa millorar l'ocupabilitat de la població activa de la ciutat amb independència de la seva edat.
La cinquena tinent d'alcaldia i regidora de Drets Socials, Promoció Econòmica, Treball, Feminismes i Memòria Democràtica, Raquel Gil, ha posat en valor que l'esdeveniment "s'ha consolidat com l'espai de referència per connectar la formació, el talent qualificat i les empreses que busquen professionals".
Davant els canvis provocats per la tecnologia i la innovació, ha afegit que "ara és més important que mai reformular les metodologies d'aprenentatge i de cerca de feina", a més d'ajudar les persones a adaptar el seu currículum a les oportunitats laborals que ja estan generant els sectors estratègics.
