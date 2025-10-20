Reempresa va reunir més de 300 professionals en el BizBarcelona 2025

BARCELONA 20 oct. (EUROPA PRESS) -
Reempresa, servei creat per Cecot, ha participat "activament" en l'última edició del BizBarcelona, organitzada els dies 15 i 16 d'octubre al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona, on ha reunit més de 300 empresaris i emprenedors en les conferències i activitats sobre transmissió empresarial, informa la patronal aquest dilluns en un comunicat.
Al llarg d'aquestes dues jornades, Reempresa va comptar amb un estand per acostar la transmissió empresarial als visitants del saló de l'emprenedoria i l'empresa, i també va organitzar 4 conferències sobre aspectes clau de la compravenda d'empreses, una de les quals amb la col·laboració de Caixabank i Microbank.
També s'han celebrat els IX Premis Reempresa, impulsats per la Diputació de Barcelona, que reconeixen la tasca dels punts locals Reempresa de la província pels seus resultats en la promoció del servei.
Reempresa ha organitzat l'espai de 'matchings', una activitat que posa en contacte empreses en venda amb potencials compradors a través de presentacions breus tipus 'elevator pitch' i entrevistes de curta durada; aquest any s'han registrat més de 60 trobades entre venedors i compradors.
Segons la directora de Reempresa, Laura Sallent, la presència d'aquest servei a BizBarcelona "és clau per continuar acostant la transmissió empresarial a les persones emprenedores", i ha destacat que, des del 2011, s'han superat els 5.400 casos d'èxit, en les seves paraules, i s'han salvaguardat 15.000 llocs de treball gràcies a la col·laboració d'entitats i institucions.
El contingut d'aquesta notícia està elaborat en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona