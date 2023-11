Raquel Gil defineix Barcelona Activa com a clau per garantir i consolidar ocupació de qualitat

La nova presidenta aposta per reforçar la formació i desenvolupar el talent local

BARCELONA, 1 nov. (EUROPA PRESS) -

La nova presidenta de Barcelona Activa, Raquel Gil, ha definit l'agència de promoció econòmica municipal com a clau per garantir i consolidar l'ocupació de qualitat a la ciutat, que ja es troba "en nombres prepandèmia".

En una entrevista d'Europa Press, la també regidora de Promoció Econòmica i Treball de l'Ajuntament de Barcelona ha recalcat la importància de generar oportunitats que, al seu torn, creïn ocupacions i consolidin les empreses.

La intenció és que l'agència pugui ser "garant que la gent no només treballi, sinó que ho pugui fer en condicions de dignitat i qualitat" i que alhora les empreses es trobin en un ecosistema en el qual es puguin consolidar.

"Moltes vegades la creació no és el problema; és que després aquelles empreses trobin el camí correcte perquè creixin i creïn aliances i realment consolidin una xarxa d'empreses. I de vegades, no tant que es creïn, sinó que aquest creixement passa moltes vegades per unir-les", ha explicat.

Per això, Gil ha reivindicat la tasca de Barcelona Activa, des de la proximitat, garantint recursos municipals directes, formació, assessorament i orientació a les persones que ho necessitin, i per a aquest mandat preveu "línies continuistes" amb l'anterior.

Per dur a terme la tasca de l'agència, ha defensat la col·laboració amb la Generalitat, a la qual considera que estan ajudant a crear "un model més proper", i ha recordat el conveni de col·laboració interadministrativa amb el qual vol fixar les línies estratègiques, serveis i programes.

DIVERSIFICAR L'ECONOMIA

Gil ha insistit a diversificar econòmicament la ciutat per evitar "la dependència del turisme" i permetre que altres sectors creixin i ajudin a crear un model de ciutat: ha posat com a exemple l'economia verda, l'economia blava i el sector de les cures, que augura que creixerà en els pròxims anys.

"També és ajudar al fet que aquests sectors es puguin dimensionar, tinguin creixement, tinguin socis i ajudin les empreses d'aquí i les empreses que vulguin venir a generar aquestes oportunitats, també", ha sostingut.

Tanmateix, reconeix que hi ha sectors en què el nivell de maduresa és diferent: per exemple, el digital és un dels més desenvolupats i el verd un dels que presenta "més incoherències" en dependre de sectors més tradicionals, com el dels instal·ladors elèctrics.

Ha precisat que aquest és un sector que necessita més formació i professionals diferents, que "alhora està generant ocupació i es troba que no té capacitat de contractar perquè no hi ha prou persones en la formació".

Amb aquest exemple, Gil ha explicat que una de les apostes amb les quals treballa Barcelona Activa és ajudar en la formació dels professionals (que recalca que reforçaran), però també "construir aquesta consciència que és un sector del futur, malgrat ser un sector tradicional".

GARANTIR EL TALENT LOCAL

A més, vol garantir que es desenvolupa el talent local, alhora que es treballa per captar l'internacional, i considera que "sempre ha de ser mitjançant la col·laboració publicoprivada", ja que veu una necessitat evident de talent a la ciutat perquè l'economia està funcionant.

"El que sí que hem de fer és, des del públic, garantir que el talent que ja tenim aquí es desenvolupi. Hi ha una part evident de captació de talent internacional, però també ens hem d'assegurar que no creiem en una Barcelona de dues velocitats", ha advertit.

També ha al·ludit a la col·laboració publicoprivada en referir-se a l'aliança entre administracions, empreses i universitats: està funcionant, però "ha de funcionar encara més" perquè que és un dels elements de creixement evident, assegura.

ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

Un altre dels objectius del mandat és consolidar el model d'economia social i solidària, ja que Barcelona "s'ha situat com una de les ciutats pioneres en aquesta matèria", i ha destacat la voluntat d'incorporar la perspectiva de gènere en la promoció econòmica.

Sobre la celebració de grans esdeveniments a la capital catalana, com la Gala Michelin de novembre i la Copa Amèrica de Vela 2024, Gil ha reivindicat que "han de ser tractors de canvis i transformacions" a la ciutat i creadors d'oportunitats.