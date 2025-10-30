Rabell lliura el diploma a 17 alumnes del programa Prometeus en el 10è aniversari del projecte

BARCELONA, 30 oct. (EUROPA PRESS) -
El regidor de l'Ajuntament de Barcelona, Lluís Rabell, ha lliurat els diplomes als 17 alumnes de la promoció 2024-2025 del programa Prometeus, en el marc de la celebració del 10è aniversari de la iniciativa.
El regidor ha presidit l'acte celebrat aquest dijous al Saló de Cent de l'Ajuntament, al qual també ha assistit l'alcalde Jaume Collbonni; la directora d'Educació i Territori del Consorci d'Eduació de Barcelona, Eulàlia Esclapés; la vicerectora de la UPC, Ariadna Llorens; la directora de l'institut Miquel Tarradell i les dues exalumnes del programa, Nerea Macanaz i Iuliana Constantin.
Prometeus és un programa municipal que vetlla perquè el conjunt de joves dels instituts públics de barris amb un índex d'universitaris inferior a la mitjana de la ciutat pugui accedir a la universitat i cursar estudis superiors amb èxit independentment dels condicionants econòmics i socials.
A més a més, compta amb la col·laboració de les universitats públiques i Barcelona Activa per facilitar l'accés al món laboral dels estudiants.
En aquest sentit, el regidor ha detallat que amb els 17 estudiants graduats aquest dijous ja són un total de 460 en 10 anys, i també que actualment un 66% dels graduats ja treballa i un 21% ha continuat estudiant després de graduar-se a la universitat.
RABELL I ESCLAPÉS
Rabell ha afirmat que Prometeus és un dels programes "més emblemàtics i significatius" de l'Ajuntament i, en les seves paraules, que és una aposta decidida per la igualtat d'oportunitats perquè tothom pugui desenvolupar el seu talent.
Ha recordat que el programa va néixer al Raval i que des d'aleshores cada generació "ha acceptat el repte de la lluita contra les desigualtats".
Així mateix, Esclapés ha remarcat que des de l'inici del projecte fa 10 anys van tenir clar que no podien defallir en l'acompanyament i ha felicitat tots els implicats per haver arribat als 460 alumnes graduats gràcies a aquesta idea.
LLORENS I SANTOS
Per la seva banda, Llorens ha estat la responsable de parlar en nom de les universitats públiques de la ciutat i ha valorat l'esforç col·lectiu de diferents actors per a l'acompanyament dels joves que participen en el programa: "És un exemple per a tot Catalunya i hem de fer que vagi a més".
Santos s'ha mostrat molt feliç de ser la representant dels instituts que participen en la iniciativa i ha comentat que es tracta d'un projecte que contribueix a "millorar Barcelona i que agafa el talent on abans no mirava".
EXALUMNES
En la seva intervenció, Nerea Macanaz, graduada en el curs 2023-2024 ha incidit que "arribar a la universitat no pot ser un privilegi, si no un dret" i que el 10è aniversari és un triomf col·lectiu i no personal.
Finalment, Iuliana Constantin, de la promoció 2020-2021, ha agraït l'acompanyament que va rebre durant els seus estudis i en acabar-los i ha comentat que continua vinculada al programa en l'espai que reuneix antics alumnes: "Compartim inquietuds laborals i el nostre camí als nous alumnes".
El contingut d'aquesta notícia està elaborat en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona