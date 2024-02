La província de Barcelona supera les 1.000 empreses amb certificat de sostenibilitat turística

L'acreditació de Biosphere reconeix la seva "gestió respectuosa amb el medi ambient i la cultura"



BARCELONA, 16 febr. (EUROPA PRESS) -

Destinació Barcelona, que inclou la capital i 12 comarques de la província, ha superat les 1.000 empreses i entitats turístiques amb la Certificació Biosphere Sustainable, de les quals 487 pertanyen a la ciutat de Barcelona i 556 a la resta de comarques de la província, ha informat en un comunicat aquest divendres Barcelona Turisme.

Els certificats s'han entregat aquest divendres al Disseny Hub Barcelona en un acte presidit pel tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, i al qual també han assistit el membre del Comitè Executiu de la Cambra de Comerç, Salva Vendrell, i el director general del Consorci de Turisme de Barcelona, Mateu Hernández.

El certificat reconeix les entitats que aposten per "una gestió respectuosa amb el medi ambient, la cultura, i el retorn social i econòmic de la ciutat i les comarques de Barcelona", la qual cosa els atorga visibilitat nacional i internacional.

En concret, 1.043 empreses i entitats turístiques han estat reconegudes per les seves "bones pràctiques en gestió sostenible", entre les quals el Tibidabo, la Llibreria Laie o La Mallorquina, centres com l'Escola Superior de Relacions Públiques i hotels com Room Mat o Alimara.

DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

"Estem compromesos amb crear capital natural amb accions com reduir l'emissió de CO2, reduir els consums d'aigua o fomentar la biodiversitat", ha assenyalat Valls, mentre que Hernández ha afirmat que "la sensibilitat i sostenibilitat ja no són una anècdota, són un valor real i creixent entre els que viatgem per lleure o per negocis".

El projecte, que respon als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 de l'ONU, va néixer el 2017, impulsat per l'Ajuntament de Barcelona, la Cambra de Comerç de Barcelona, la Diputació de Barcelona i el Consorci de Turisme de Barcelona.

ALLOTJAMENTS TURÍSTICS A BARCELONA

De les 487 empreses de la ciutat de Barcelona certificades, la majoria pertanyen a la categoria d'allotjaments (46,9%), seguida de restaurants (9,9%), comerç (9,4%) i turisme de negocis (9,4%).

Environmental Labels and Schemes, un indicador creat per la Unió Europea (UE), recull que la província de Barcelona és "la que compta amb més allotjaments turístics amb certificació sostenible dins la UE" --informa el comunicat-- per sobre d'Estocolm, Amsterdam, l'illa grega de Kalimnos i Viena.

ELS CERTIFICATS A LES COMARQUES

En un altre comunicat la Diputació de Barcelona ha explicat que, de les 556 empreses acreditades a les comarques de la província (sense incloure la ciutat), la majoria són allotjaments turístics (83), seguits de destinacions turístiques (54), museus (47), allotjaments rurals (46), oficines d'informació turística (46), restaurants (43), cellers (37), platges (35), i empreses d'experiències (28), a més d'agències de viatges, guies turístiques, càmpings, botigues i espais naturals protegits, entre d'altres.

D'altra banda, 100 de les empreses són del Maresme, 76 del Baix Llobregat, 69 de l'Alt Penedès, 66 del Garraf, 58 d'Osona, 43 del Vallès Oriental, 36 del Bages, 36 del Berguedà, 36 del Vallès Occidental, 27 de l'Anoia, 7 del Moianès i 2 del Barcelonès (sense incloure la ciutat).