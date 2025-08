El programa Creamedia acompanya nou start-ups catalanes d'indústries culturals durant sis mesos

La iniciativa liderada per Barcelona Activa suma 350 start-ups assessorades des del 2009

El programa Creamedia ha tancat la seva 23a edició amb l'acompanyament a nou noves start-ups catalanes d'indústries creatives i culturals, que durant sis mesos s'han beneficiat d'assessoria personalitzada, formació, activitats de treball en xarxa i un espai de cotreball per fomentar sinergies entre empreses.

La iniciativa, que va néixer el 2009 i suma 350 start-ups, està liderada per Barcelona Activa amb l'Institut Català de les Empreses Culturals i compta amb suport de la Fundació Catalunya Cultura Productors Audiovisuals de Catalunya i la Fundació Carulla, informa l'Ajuntament de Barcelona aquest diumenge en un comunicat.

ELS NOU PROJECTES

Entre els nou projectes de start-ups hi ha Lemuria Continente Cultural, un centre cultural a Poblenou que busca crear comunitat d'artistes d'origen divers, i Tinta En Vena, una plataforma de suport a l'autoedició de llibres i autodistribució a través d'entorns en línia.

També hi ha Travelling Note, una agència de professionals del so per a esdeveniments; Behind The Scenes, una agència de representació d'espectacles i arts escèniques i de venda de serveis i patrocini, i Pale Dot Pictures, una productora audiovisual dirigida a promocionar projectes amb impacte social.

A més hi ha Sociedad Delfin, sobre disseny d'imatges immersives per a espais audiovisuals; Formaet, amb una patent d'un bastidor amb plàstic reciclat extret dels oceans; Aracne, de disseny d'esdeveniments promocionals de marques mitjançant l'art contemporani; i Brisa TV, de desenvolupament de continguts audiovisuals per a la criança respectuosa.

En el tancament del programa s'han seleccionat cinc projectes com a start-ups finalistes, segons la innovació, l'impacte social i urbà, el potencial de creixement en un entorn globalitzat, l'equip, la qualitat de la presentació, i la viabilitat tècnica i econòmica de cadascun.

LA PRÒXIMA EDICIÓ

La pròxima edició del programa començarà l'octubre del 2025 i la convocatòria estarà oberta i accessible fins al 5 d'octubre a través del web de Barcelona Activa, a l'apartat de Creamedia.

Entre les 350 start-ups acompanyades des del 2009 hi ha projectes com Sra Gallery, Wimen Festival, Filmtopia, Plou Design, Aldo Atypical, Collectivo Animal, Plas Plas, Scinions, La Gare d'Art, Inartem, Bridge 48 i Reolivar.

Cada any s'organitzen dues edicions amb una mitjana de quinze projectes incubats: les propostes participants han de superar una validació del model de negoci i aportar una proposta de valor per a les indústries culturals a Barcelona.

Un cop al programa, els projectes van creixent i reben ajuda per millorar l'estratègia de posicionament, la proposta de valor al mercat i la diferenciació respecte a la competència, la recerca de finançament, i aspectes de comunicació i jurídics.

El perfil de l'emprenedor participant són professionals de 25-35 anys amb experiència i motivació per aportar innovació al mercat.