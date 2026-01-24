El programa 'Crea Feina' 2025 de Barcelona Activa genera 202 contractes indefinits en 153 empreses

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
El 80% d'ajudes són per a inserció laboral de persones amb problemes per trobar feina
BARCELONA, 24 gen. (EUROPA PRESS) -
El programa de suport a la contractació 'Crea Feina' 2025 de Barcelona Activa va generar 202 contractes indefinits en 153 empreses de la ciutat (sobretot petites o mitjanes, dedicades a comerç, serveis empresarials, tecnologia i turisme), amb un pressupost d'1,7 milions d'euros.
'Crea Feina' subvenciona crear ocupació de qualitat i suma 9 edicions que han atorgat més de 4.500 ajudes, informa aquest dissabte l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat.
Aquestes subvencions s'emmarquen en l'Acord Barcelona Ocupació de Qualitat (ABOQ) 2021-2030, que genera i millora l'accés a millors condicionals laborals, amb la col·laboració d'agents socials i econòmics, i entitats civils i del Tercer Sector Social.
3 LÍNIES D'AJUDA
El 2025, el 80% de contractacions van ser de la línia Crea Feina Inclusiva, per a la inserció laboral de persones amb problemes per trobar feina: són 161 actuacions que faciliten contractar a persones que buscar la seva primera ocupació, en atur de llarga durada o amb vulnerabilitat social.
La línia Crea Feina Investiga va fomentar el talent científic amb 17 contractes (8%), i la línia d'Economia Social i d'Impacte, que reforça projectes sostenibles i inclusius, va subvencionar 24 contractes (12%).
RAQUEL GIL
La tinent d'alcaldia de Drets Socials i Promoció Econòmica Comerç, Mercats, Restauració, Treball, Feminismes i Memòria Democràtica, Raquel Gil, ha destacat aquestes polítiques davant de "taxes d'atur a la ciutat entre les més baixes de la sèrie històrica".
Aquestes ajudes pretenen "millorar les competències laborals i adquirir noves habilitats d'aquelles persones que tenen més dificultats" per trobar feina.
PER GÈNERE I EDAT
Les subvencions són paritàries home-dona, encara que hi ha més contractes a dones en la línia d'Economia Social i d'Impacte, i d'homes en la línia Investiga.
El 41% de contractes són de menors de 30 anys, seguit de majors de 45 (22%); i s'ha contractat a tota la ciutat, però amb "un impacte més destacat" a l'Eixample, Sants-Montjuïc, Sant Martí i Horta Guinardó.
El 50% d'organitzacions que han rebut ajudes (de 6.000 a 15.000 euros per contracte) són microempreses, mentre que el 4% són grans empreses, i els sectors més beneficiats són comerç (17%), serveis empresarials (15%), tecnologia (12,4%) i hostaleria-turisme (11,1%).
