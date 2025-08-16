El programa de Barcelona Activa 'Escena Nord' per a la creació artística compleix 15 anys

Impulsa la creació, exhibició i professionalització de projectes escènics emergents
El programa de Barcelona Activa 'Escena Nord' ha complert 15 anys de convocatòries per promocionar la creació, l'exhibició i la professionalització de projectes escènics emergents, i fomentar així el talent jove i la pràctica professional en el sector cultural.
La XV edició ha tancat la seva convocatòria després de rebre 28 propostes de companyies joves, informa aquest dissabte en un comunicat Barcelona Activa, l'agència de promoció econòmica de la ciutat.
Se'n van preseleccionar 10 en una primera fase, entre les quals Eterno Candil ha estat seleccionada com la companyia resident que iniciarà el procés creatiu amb acompanyament tècnic i suport de producció.
'Escena Nord' és un programa vinculat al Taller d'Oficis de l'Espectacle i els Indústries Creatives de Barcelona Activa, i es fa en col·laboració amb l'Espai Jove Boca Nord.
PROJECTES I OBJECTIUS
Es dirigeix a artistes joves amb projectes originals i inèdits, i sobretot es valora "la innovació i la solidesa del plantejament artístic".
Els espectacles poden abordar diverses disciplines, com la dramatúrgia contemporània o clàssica, el circ, la música en viu o els formats multidisciplinaris.
Els objectius són impulsar la creació jove a nivell de districte i de ciutat, facilitar-los l'entrada en circuits de difusió professional, generar espectacles viables amb capacitat de trajectòria fora de l'espai d'origen, i professionalitzar l'alumne-treballador dels tallers d'oficis mitjançant la pràctica real en produccions escèniques.
Algunes companyies residents i espectacles generats els últims anys són: el 2024 Cia Due Teatre amb "Èxit o Exit", el 2023 Sara Bayoumi i Hélène Alma amb "Metralla", el 2022 Cia Las Chicas del Barro amb "Cos(i)ficades", el 2021 Cia Les Impulsives amb "Pulsation", el 2020 Cia Move in Vein amb "O'varias", el 2019 Cia Fils Enredats amb "Trenta-vuit", el 2018 Grup Ual·la amb "Indigesta Fama", el 2017 Cia La Boia amb "El viatge més bonic del món", el 2016 Tixe's Company amb "Sexo, amor y otros whatsapps" i el 2015 Cia Somriure Barbar amb "Gegants".
FORMACIÓ I INSERCIÓ EN EL SECTOR
El Taller d'Oficis de l'Espectacle i els Indústries Creatives de Barcelona Activa forma en serveis tècnics sobre arts escèniques, esdeveniments en viu i disseny, amb 6 mesos de pràctiques becades i 6 més de contractes laborals.
També facilita la participació professional en esdeveniments culturals de la ciutat, com Sant Jordi, el Corpus, la festa major de la Mercè i Nadal.
Els tallers d'Oficis són programes de formació i treball per millorar la preparació professional i la inserció laboral de menors de 30 anys.
En l'edició 2024, el 94% de participants van trobar feina abans de 6 mesos una vegada acabat el programa, i el 7% han continuat formant-se en paral·lel al treball.
