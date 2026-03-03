Óscar López opta per una Espanya "a l'avantguarda" en el desenvolupament i la regulació de la IA

Visita el Talent Arena i els estands de Barcelona Activa amb Collboni, Hoffmann i Fajula
El ministre per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, Óscar López, ha optat per una Espanya "a l'avantguarda" en el desenvolupament de la infraestructura de la IA, a més de la seva regulació per garantir un ús adequat d'aquesta tecnologia.
"No volem qualsevol IA, volem una IA ètica i humanista", ha afirmat en la inauguració del Talent Arena, que se celebra durant el Mobile World Congress 2026 al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona fins dimecres.
El ministre ha defensat la necessitat de dotar els joves i emprenedors de recursos, idees i molta formació per aconseguir que Espanya tingui "un paper central" en l'avenç i implantació de la IA, i també a la resta de la formació digital.
BARCELONA ACTIVA
Després de la inauguració, López s'ha reunit amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el CEO de la GSMA, John Hoffman; el CEO de MWCapital Barcelona, Francesc Fajula, i els tinents d'alcalde Raquel Gil i Jordi Valls per visitar el recinte.
Entre d'altres, han passat pels estands de Barcelona Activa en el Talent Arena, concretament el de l'IT Academy, on es valora el talent femení en el sector digital i es mostra la feina que fa per la capital catalana, formant més de 4.200 persones en 10 anys, el 40% de les quals dones.
