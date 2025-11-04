Núria Montserrat inaugura el BDT 2025, "casa del coneixement que es transforma en innovació"

BARCELONA, 4 nov. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, i la tinent d'alcalde de Promoció Econòmica i presidenta de Barcelona Activa, Raquel Gil, han inaugurat aquest dimarts el Barcelona Deep Tech Summit (BDT) del 2025, que la consellera ha definit com la "casa del coneixement que es transforma en innovació".
També ha defensat la tasca d'iniciatives com el BDT, que se celebra aquesta setmana al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, com un "pont entre ciència i tecnologia, entre curiositat i innovació i entre recerca i mercat", avançant en l'objectiu del Govern de convertir els avenços en impacte real per a la ciutadania.
"La recerca bàsica i aplicada, juntament amb l'emprenedoria, formen part del mateix cercle viciós", ha sostingut Montserrat, que ha reivindicat la visió del Govern per generar una economia basada en el coneixement i la prosperitat compartida.
BARCELONA ACTIVA
Per la seva banda, Gil ha destacat l'"important rol" que tenen tant les ciutats com les àrees metropolitanes a l'hora d'afrontar els reptes globals, que aposta per afrontar aprofitant el desenvolupament de la tecnologia 'deep tech'.
Ha emmarcat la celebració de la cimera en l'estratègia de Barcelona Activa, col·laborador del BDT, per "promoure aquest sector" i aprofitar-ne l'auge en la generació d'ocupació de qualitat.
"Només així s'entén al complet el valor d'esdeveniments com aquest", ha assegurat Gil, que ha celebrat l'arribada de la cimera a la 4a edició, després d'insistir en la voluntat del govern municipal de fer de Barcelona una ciutat de tecnologia.
El contingut d'aquesta notícia està elaborat en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona