MWCapital i Barcelona Activa signen un acord per impulsar la creació de spin-offs deep tech

BARCELONA 23 jul. (EUROPA PRESS) -
La Mobile World Capital (MWCapital) Barcelona i Barcelona Activa han signat un acord per impulsar la creació de spin-offs deep tech, informa la fundació en un comunicat aquest dijous.
La voluntat és col·laborar per enfortir l'ecosistema d'innovació i emprenedoria de base científica i tecnològica de Barcelona, i l'acord estableix un marc de treball conjunt per impulsar la transferència tecnològica, afavorir la creació de noves spin-offs deep tech i accelerar l'arribada al mercat d'innovacions d'universitats i centres de recerca.
Les dues entitats treballaran de manera coordinada per identificar oportunitats, compartir coneixement i facilitar la connexió entre talent científic i emprenedor, "contribuint a consolidar Barcelona com un dels principals hubs europeus d'innovació deep tech".
La directora general de MWCapital, Laia Corbella, ha explicat que aquesta col·laboració "permet ampliar la detecció d'oportunitats, mobilitzar talent emprenedor i contribuir a fer realitat projectes d'alt valor tecnològic".
La cinquena tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona i presidenta de Barcelona Activa, Raquel Gil, ha afegit que "alinear objectius i recursos amb MWCapital serà clau per fer un salt d'escala i ampliar" la capacitat d'acompanyar projectes d'alt valor.
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