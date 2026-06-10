El MetròpolisFPLab tanca amb l'assistència de 1.800 estudiants d'FP i 12 empreses de Barcelona

BARCELONA 10 juny (EUROPA PRESS) -
El VIII MetròpolisFPLab ha tancat amb la participació de 1.800 estudiants d'FP i 12 empreses de tot Barcelona: Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), World Wood Future, Garbar, MB92, Aigües de Barcelona, Consorci de Residus del Maresme, Jovi, Hospital General de Granollers, Circuit de Barcelona-Catalunya, Mesoestetic, Seditesa i Port de Barcelona.
És una iniciativa impulsada per l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona i la fundació BCN Formació Professional que fomenta la col·laboració entre el sistema educatiu i el teixit productiu, informen en un comunicat aquest dimecres.
Així, els estudiants han treballat els últims mesos en els 12 reptes que els han proposat les empreses, i s'ha reconegut els 12 guanyadors que podran continuar desenvolupant les seves propostes mitjançant una beca remunerada de dos mesos en les empreses impulsores.
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