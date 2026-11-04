El Metro de Barcelona incorpora sistemes per detectar anomalies en directe a trens i túnels

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Els autobusos de TMB compten el passatge en temps real amb IA per millorar el servei
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 4 (EUROPA PRESS)
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) avança en la seva estratègia de transformació digital incorporant sistemes tecnològics de monitoratge en trens i túnels per detectar anomalies en temps real.
Segons ha presentat aquest dimecres en el Tomorrow.Mobility World Congress, que se celebra del 3 al 5 de novembre al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, l'objectiu de TMB és aprofitar el volum massiu d'informació que genera la xarxa de metro cada dia, explica en un comunicat.
Dins aquest sistema tecnològic, una de les eines és la del tren auscultador, equipat amb càmeres i sensors que van analitzant els diferents elements de la infraestructura com si fos un "laboratori mòbil", ja present a l'L1 i l'L5.
TRENS I TÚNELS
Juntament amb aquest sistema, TMB instal·larà pròximament als combois un sistema de càmeres i eines d'última generació perquè revisin i aportin dades sobre l'estat del túnel a mesura que circulin, generant un núvol de punts en 3D.
Així mateix, instal·larà a les línies de trens automàtics un arc de sistemes tecnològics que abastin tota la circumferència del túnel que revisaran l'estat de tots els elements dels trens en circulació a mesura que passin per aquest punt.
Totes les dades recollides permetran desenvolupar un manteniment basat en la condició (CBM), és a dir, tenint en compte la situació real dels trens i la infraestructura, a més de desenvolupar models avançats de comportament predictiu.
AUTOBUSOS
TMB també ha presentat el sistema que incorporen els autobusos de la xarxa per millorar el seu servei i eficàcia, comptant el nombre de passatgers en temps real a cada vehicle amb intel·ligència artificial (IA) a través de 4.500 càmeres.
El sistema, desenvolupat pel mateix equip de tecnologia de bus de TMB, també incorpora altres fonts com les validacions, enquestes, alarmes de passatge i vídeo-comptatge, que permetran completar la regulació del servei i la informació del passatge.
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