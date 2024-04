BARCELONA, 25 abr. (EUROPA PRESS) -

Més del 90% dels locals de les principals vies comercials de Barcelona estan en ús, segons l'Informe de Retail del 2023 de les consultores Gesvalt i Aretail, ha informat la primera en un comunicat aquest dijous.

L'ocupació de locals el 2023 va ser del 91,89% al Portal de l'Àngel, del 96,98% al passeig de Gràcia, del 96% a la rambla de Catalunya, del 94,87% a la Diagonal, del 94,23% al carrer Portaferrissa i del 91,30% al carrer Pelai.

L'informe indica que als locals de les vies esmentades predomina el sector de la moda, amb el 76,47% del total al Portal de l'Àngel, el 77,85% al passeig de Gràcia, el 48,88% a la rambla de Catalunya, el 29,09% a la Diagonal, el 63,27% al carrer Portaferrisa, i el 52,83% al carrer Pelai.

Les rendes dels locals mostren "grans variacions", recull el comunicat, en funció dels carrers i de seva extensió, des dels 20 euros per metre quadrat per als locals de més de 1.000 metres quadrats --als carrers Pelai i Portaferrissa-- i els 350 euros per als de menys de 100 metres quadrats al passeig de Gràcia.

Així mateix, la demanda del 'retail' "s'ha mantingut estable en aquestes vies malgrat la incertesa", per un creixement del 12,2% del turisme a la ciutat respecte al 2019.

Les consultores també assenyalen que Barcelona s'ha convertit en "una de les places internacionals més rellevants pel que fa a la confluència d'esdeveniments i reunions laborals".