Més de 40.000 persones visiten la Fira de Comerç Local de Barcelona, "epicentre" de la Capitalitat

Collboni afirma que "el comerç es defensa creuant la porta a l'entrada de la botiga"
BARCELONA, 11 maig (EUROPA PRESS) -
Més de 40.000 persones han visitat la Fira del Comerç Local de Barcelona, que s'ha celebrat aquest cap de setmana a la plaça Josep Antoni Coderch, com a "epicentre" de la Capitalitat Europea del Comerç de Proximitat, que la ciutat exerceix enguany.
La fira va coincidir dissabte amb la celebració del Dia d'Europa, i hi van assistir el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i en la qual es va llegir un manifest en defensa del comerç, explica el consistori en un comunicat.
El text declara que el futur de les ciutats europees depèn de la capacitat de preservar el local, i durant la seva intervenció, Collboni va reivindicar el comerç local com un "element clau" per al futur de Barcelona i de la Unió Europea.
Així mateix, va defensar que "el comerç es defensa creuant la porta d'entrada de la botiga" i va felicitar les entitats comercials de la ciutat per haver impulsat que Barcelona sigui declarada la primera Capital Europea del Comerç de Proximitat.
Els visitants a la fira van poder descobrir la proposta del comerç barceloní, amb una combinació de producte fresc, gastronomia i cultura a través d'un model basat en la proximitat, de la mà del comerç, els restauradors i els mercats municipals.
Van destacar les demostracions de xefs reconeguts com Oriol Casals (Taberna Teòric), Alejandra Ormeño (Tunateca Balfegó) i Danko Perkovic (O'clipse), la presentació del nou segell 'Peix de Llotja' i el protagonisme dels productes de temporada, que els visitants van poder cuinar al moment a la zona de barbacoes.
