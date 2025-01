Més de 200 professionals participen en l''speed dating' de MWCapital i Barcelona Activa

BARCELONA 28 gen. (EUROPA PRESS) -

Més de 200 professionals del sector tecnològic han participat aquest dimarts en l'esdeveniment de 'speed dating' organitzat per Mobile World Capital i Barcelona Activa al Cibernàrium de Barcelona, on s'han pogut posar en contacte amb empreses referents del sector assentades a la ciutat.

Durant la jornada, els participants s'han pogut entrevistar en trobades breus de 'match-making' amb reclutadors de companyies líders com Allianz, AXA, Boehringer Ingelheim, CaixaBank, Eurofirms, IBM, Indra, NTT Data, PepsiCo i Zurich, informa Barcelona Activa en un comunicat.

L'organització havia rebut unes 400 sol·licituds de professionals per a aquesta edició de l'esdeveniment, per la qual cosa a causa de l'alta demanda s'han prioritzat els candidats que responien millor a les necessitats de les empreses, com els formats en els llenguatges de programació Java, JavaScript, Angular, React i Python.

Barcelona Activa assegura que a la capital catalana la bretxa entre el nombre de treballadors digitals i la demanda de talent del sector és "molt notable", especialment en àmbits emergents com el de la IA, les tecnologies quàntiques o els semiconductors.

D'aquesta manera, amb esdeveniments com els 'speed dating' --que en aquesta edició ha facilitat fer gairebé 300 entrevistes-- MWCapital Barcelona i Barcelona Activa uneixen forces per impulsar el talent digital i facilitar la seva entrada en el mercat laboral barceloní.