Més de 17.300 joves de Barcelona participen en l'orientació del Projecte de Vida Professional

La introducció de la IA i la realitat virtual permeten crear experiències més atractives
Més de 17.300 joves de Barcelona han participat aquest últim any en el Projecte de Vida Professional, llançat fa dues dècades per l'Ajuntament amb l'objectiu de "despertar vocacions" i oferir informació per orientar-los en la seva carrera acadèmica i laboral.
L'edició 2024-2025 ha destacat per millorar les xifres de l'any anterior, amb un increment de l'11,6% en el nombre d'estudiants i del 17,14% de centres participants, un 71,7% dels quals provenen de la capital catalana i la resta de la seva metròpolis, informa el consistori en un comunicat aquest dilluns.
Entre les activitats programades, més de 800, les sessions monogràfiques han estat les més demandades amb gairebé 14.000 participants: en concret, la més popular ha estat la de suport a l'autoconeixement per identificar la branca professional més lligada als interessos dels joves, especialment dels de 4º d'AIXÒ.
Un altre dels punts destacats d'aquest any ha estat la introducció de la IA i la realitat virtual, incorporada al catàleg de Barcelona Activa i en un nou sistema d'entrenament per "afrontar amb èxit" les entrevistes de treball, que l'any que ve està previst que s'empri a millorar competències transversals.
Aquest últim curs també s'han ampliat les empreses participants, que comparteixen amb els joves la seva activitat i propostes vinculades a l'economia social i solidària, un sector que el govern municipal considera estratègic per a la ciutat com a focus d'ocupació de qualitat.
MÉS DE 300.000 PARTICIPANTS
Des del seu llançament fa més de 20 anys, més de 300.000 joves han participat en el Projecte de Vida Professional, coordinat per Barcelona Activa junt amb el Consorci d'Educació de Barcelona, en col·laboració amb la Fundació BCN Formassió Professional i FEMCAT.
Durant aquest temps, el programa ha persistit en la seva missió de convertir-se en un "model de referència" en el suport a l'alumnat, no només combatent el fracàs i l'abandó escolar, sinó també establint un marc d'innovació, inclusió i desenvolupament de noves estratègies per millorar l'ocupabilitat dels joves.
