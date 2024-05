Més de 100 empreses s'uneixen a Treballem+B per fomentar la inclusió laboral a Barcelona

Tenen previst reunir-se el 9 de maig



BARCELONA, 29 abr. (EUROPA PRESS) -

Més de 100 empreses, entitats públiques, consorcis i organitzacions s'han unit a Treballem+B, una iniciativa de Barcelona+B per crear entorns de treball i processos de selecció inclusius, informen aquest dilluns Barcelona+B, Barcelona Activa, EADA Business School i Ferrer for good en un comunicat.

Les companyies i entitats que han signat el manifest de Treballem+B, coordinat per Barcelona+B i amb la participació d'una vintena d'entitats com Barcelona Activa i empreses B Corp locals, tenen previst reunir-se el 9 de maig.

La directora de Barcelona+B a B Lab Spain, Elena Damià, ha explicat que la inclusió "es pot treballar en tota l'organització i tenint presents les múltiples dimensions de la diversitat de les persones, amb una mirada interseccional", en relació amb l'edat, el gènere, les capacitats i l'origen, entre d'altres.

EMPRESES, ENTITATS I ORGANITZACIONS

Entre les companyies que han signat el document hi ha consultories de sostenibilitat (Roots for Sustainability, Anthesis Lavola), d'inclusió i captació de talent (Ethikos, Specialisterne), agències de màrqueting i disseny (Apple Tree, Roman) i empreses del sector de l'alimentació (Ecoveritas, Flax & Kale), entre d'altres.

Quant a les entitats públiques i consorcis, destaca l'adhesió de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) de l'Ajuntament de Barcelona, el Consorci de Salut i Social de Catalunya, la Xarxa per a la Inclusió Laboral de Barcelona i el Cercle Tecnològic de Catalunya.

També s'hi han unit entitats educatives com EADA Business School i Escola Pia de Catalunya, i organitzacions socials com la Fundació Adecco, la Fundació Eurofirms, la Fundació Esclerosi Múltiple i la Fundació Catalana de la Síndrome de Down, entre d'altres.