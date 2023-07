Mercabarna premia la innovació de dues empreses del sector pesquer i una hortofructícula

Ballarín s'acomiada com a presidenta del polígon alimentari "orgullosa" de la feina feta durant 6 anys



BARCELONA, 12 jul. (EUROPA PRESS) -

Mercabarna ha lliurat aquest dimecres els premis Mercabarna Innova 2023 a l'empresa hortofructícula Laumont, en la categoria de producte alimentari; a Maresmar, en la categoria de 'packaging', i a Frime, en la categoria d'operacions i model de negoci, totes dues del sector del peix i el marisc.

És la cinquena edició dels premis, la primera postcovid, en la qual han participat 11 empreses de Mercabarna i que han presentat 15 projectes innovadors en les tres categories.

Han lliurat els guardons la presidenta de l'entitat, Montserrat Ballarín, i la directora d'Innovació de Barcelona Activa en representació del jurat, Anna Majó.

Ballarín ha assegurat que la innovació és el "millor camí per donar resposta als reptes" que tenen les empreses des d'un punt de vista alimentari, ambiental i social, i ha afegit que són reptes no només de Mercabarna, sinó de tota la societat.

La presidenta de l'entitat ha definit els guardons com un "motor del canvi" que representa la voluntat d'innovació del sector alimentari, i ha afegit que aquest any s'ha augmentat i unificat la dotació econòmica: s'atorguen tres premis de 6.000 euros a cada empresa guanyadora.

En el seu últim acte com a presidenta, ha agraït "amb molt d'orgull" a les 600 empreses que formen part de Mercabarna la feina que fan dia a dia per continuar avançant per un futur alimentari més sa, sostenible i al servei de la ciutadania, ha dit.

"No se m'acudeix cap millor manera de dir adeu a aquesta gran família", i ha assegurat sentir-se molt orgullosa de la feina feta en els sis anys de mandat, sobre els quals ha recordat èpoques complicades com la pandèmia i les conseqüències de la guerra a Ucraïna, en què Mercabarna sempre ha estat al peu del canó, ha dit textualment.

JURAT

El jurat dels premis, a més de Majó, està format per la vicepresidenta i comissionada de Digitalització i Innovació de Foment del Treball, Mar Alarcón; el president del Cercle Tecnològic de Catalunya, Joan Ramon Barrera; el director general de l'Institut d'Investigació i Recerca de Catalunya (Irta), Josep Usall, i el director general de fira Alimentaria Exhibition, Antoni Valls.

Majó ha explicat a Europa Press que "ser jurat sempre és difícil perquè tots els projectes són interessants i és complicat", tot i que ha considerat que decidir els guanyadors d'aquesta edició ha estat senzill.

"Teníem bastant consens. El que volíem era agafar projectes en què es visibilitzés que hi havia tota una història darrere, com s'ha demostrat avui", ha dit, i ha afegit que les empreses guardonades han presentat projectes que demostren constància, esforç i impacte real en l'empresa, al planeta i la creació de llocs de feina.

PREMI INNOVA PRODUCTE: LAUMONT

Mercabarna ha atorgat el Premi Innova 2023 Producte a l'empresa familiar Laumont, fundada fa 45 anys i que va començar la seva activitat a la ciutat alimentària l'any 2000, pel llançament d'un producte "més adaptat al mercat" com és la tòfona negra en petites esferes preparades per menjar, aprofitant el suc de tòfona que generen per a la indústria culinària.

En unes declaracions a Europa Press, el CEO de Laumont, Jordi Serentill, ha explicat que "és una manera de consumir-la tenint l'aroma de la tòfona sense haver d'entrar en tècniques culinàries avançades", ja que els grans xefs fan servir el producte en reduccions.

Serentill ha afegit que la clau dels seus bons resultats és no posar objectius concrets a un projecte, sinó marcar-se uns objectius, dur a terme el projecte i reformular: "La gràcia és reformular, saber que un projecte està viu".

PREMI INNOVA PACKAGING: MARESMAR

El Premi Innova 2023 Packaging ha estat per a Maresmar, fundada fa 35 anys i dedicada a la distribució, la comercialització i la producció de peix fresc, marisc i congelat, per implementar un envàs per substituir la caixa de polièster expandit (porexpan) per una altra elaborada amb productes més sostenibles i que es reciclen millor.

La responsable de desenvolupament corporatiu de la companyia, Alicia Güell, ha explicat a Europa Press que una de les dificultats més grans del projecte ha estat la pedagogia en alguns clients: "Costa d'implementar, fins i tot a nosaltres mateixos, que en som els principals defensors".

Un dels principals motius, ha argumentat, és la calor i la preocupació que poden tenir alguns clients, com els peixaters, que es trenqui la cadena del fred en el transport, tot i que "després a poc a poc el missatge va calant: és un tema d'insistir, d'explicar, de comunicar".

PREMI OPERACIONS I MODEL DE NEGOCI: FRIME

El Premi Innova 2023 Operacions i model de negoci s'ha concedit a Frime, una empresa familiar fundada el 1977 especialitzada en el comerç i la distribució majorista de peix, per la robotització de la seva fàbrica a la Roca del Vallès (Barcelona), que representa per al jurat un exemple d'indústria 4.0.

En unes declaracions a Europa Press, el fundador de Frime, Salvador Ramon, ha recordat que la idea va ser del seu fill, president de la companyia, i ha explicat que la principal dificultat que han trobat ha estat que "fins que la maquinària agafa el seu ritme, difereix del que és una persona", a qui es pot corregir els defectes en menys temps i la màquina pot trigar un mes.

Ramon ha explicat que el procés d'implantació va ser de sis mesos, que no esperaven aquest guardó i que l'han rebut com un reconeixement "no a l'empresa, sinó a la gent de l'empresa, que són els qui treballen dia i nit".