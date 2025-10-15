Menor i Gil inauguren el Bizbarcelona i el Saló de l'Ocupació amb 320 activitats

Se celebren fins aquest dijous al recinte firal de Montjuïc
La consellera d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat, Eva Menor, i la regidora de Promoció Econòmica i Treball de l'Ajuntament de Barcelona, Raquel Gil, han inaugurat aquest dimecres els congressos Bizbarcelona i el Saló de l'Ocupació, que coincideixen en dates al recinte de Montjïuc de Fira de Barcelona i sumen més de 320 activitats previstes.
A l'acte inaugural també hi han assistit el secretari de Treball de la Generalitat, Paco Ramos; la presidenta-delegada de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic i Turisme de la Diputació de Barcelona, Anna María Martínez, i el director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga.
Durant el recorregut per tots dos congressos, que ha començat cap a les 12.30 i ha acabat a les 14 hores, Menor i Gil han visitat els estands de Barcelona Activa, la Diputació de Barcelona, Pimec, l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), la Cambra de Barcelona, el Port de Barcelona i el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), entre d'altres.
170 PONENTS
El Bizbarcelona està enfocat a actualitzar els negocis de pimes, autònoms i comerç per ajudar a millorar la competitivitat del teixit empresarial local i compta amb 160 activitats i 75 expositors amb productes i serveis.
La cita també ofereix 170 ponents que ompliran un programa que aborda qüestions com l'ús de la intel·ligència artificial, el control de finances, els ajuts disponibles, la gestió del talent, les vendes, el màrqueting i la sostenibilitat.
600 OFERTES LABORALS
Per la seva banda, el Saló de l'Ocupació vol contribuir a impulsar l'ocupabilitat i les noves oportunitats laborals mitjançant l'organització de 160 activitats més (un 25% més que l'any passat) entre tallers, xerrades, demostracions i sessions d'assessorament personalitzat.
Així mateix, permet el contacte directe amb més de 600 ofertes laborals d'un centenar d'empreses i entitats que volen incorporar talent.
Així, tots dos salons, que es podran visitar fins aquest dijous, sumaran 320 activitats en què un dels temes centrals serà l'ús de la intel·ligència artificial en l'àmbit empresarial i en la cerca de feina.
El contingut d'aquesta notícia està elaborat en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona