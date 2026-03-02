L'IT Academy de Barcelona Activa posa en valor el talent femení digital en el Talent Arena

El 40% de les persones formades a l'IT Academy de Barcelona Activa són dones
BARCELONA, 2 març (EUROPA PRESS) -
L'IT Academy de Barcelona Activa serà present amb un estand informatiu en el Talent Arena del 2 al 4 de març al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona, on posarà en valor el talent femení en el sector digital, ha informat aquest dilluns l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat.
El Talent Arena, que se celebra en el marc del Mobile World Congress 2026, reunirà al recinte de Montjuïc professionals digitals, empreses TIC i diversos programes formatius, i l'IT Academy presentarà la seva formació especialitzada en desenvolupament web, dades i ciberseguretat.
En gairebé 10 anys, l'IT Academy ha format més de 4.200 persones, un 40% de dones, tot i que ha indicat que actualment el talent digital femení del sector representa "només" el 31,6% dels professionals, una dada que encara és més baixa en entorns com la programació informàtica.
ATREURE TALENT FEMENÍ
El consistori considera que la bretxa de gènere és un dels principals reptes i, per donar visibilitat a les dones que ja formen part del sector, ha organitzat 2 sessions a l'Espai Barcelona del Talent Arena amb referents per "encoratjar" el talent digital femení.
Així, aquest dilluns tindrà lloc la taula rodona 'Dones, competències digitals i futur laboral: el rol de Barcelona Activa en l'empoderament tecnològic', que analitzarà les competències digitals com a palanca d'igualtat d'oportunitats i inserció laboral femenina en les TIC.
D'altra banda, aquest dimarts s'oferirà una trobada del projecte Converses Feministes amb la 'project manager' a Imbee, Cristina Tomas; la 'head of talent' a Sopra Steria i fundadora de Women Initiative, Ariadna Masallera; i la 'chief people officer' a Between Technology, Carla Antunez.
IMPULS AL TALENT DIGITAL DE BARCELONA
L'Ajuntament ha explicat que la IT Academy ha estès aliances amb entitats i empreses com Mobile World Capital, Fundación Telefónica, Tech Barcelona, 22@ Network, NTT Data, Vueling, Decathlon i Factoria F5 per facilitar la inserció del talent.
"Aquesta vinculació públic-privada garanteix una actualització constant de la formació i que té en compte tant les 'hard kills' com les 'soft kills'. Totes les formacions permeten obtenir certificacions oficials atorgades per Cisco, en el cas de ciberseguretat, i per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), pels de programació web i dades", ha afegit.
Ha remarcat que tothom qui estigui interessat sobre aquestes aliances les podrà conèixer a l'estand de Barcelona Activa, on se'ls orientarà en el disseny d'un itinerari de formació digital individualitzat.
L'aposta del govern municipal barceloní per la formació en aquest sector es reafirma amb la recent presentació del Pol de Talent Digital al Parc Tecnològic de Nou Barris, on s'oferirà formació a més de 3.000 persones cada any amb els programes 42 Barcelona, XTalent Digital i Cibernàrium.
TESTIMONIS
Barcelona Activa ha exposat 4 casos que, a través de la formació a l'IT Academy, han reorientat la seva carrera professional i han accedit a "ocupació de qualitat".
El primer cas és el de Maria Llenas, que va estudiar piano al Liceu i és veterinària de formació, i que després de treballar durant 3 anys com a tal, es va formar a l'acadèmia per acabar treballant a Interficie com a 'frontend developer'.
Un altre dels exemples és el de Júlia Casadevall, científica ambiental amb experiència en recerca que va ampliar els seus coneixements amb els programes de formació en el sector de dades i que actualment treballa com a analista de dades a SDG Group.
El contingut d'aquesta notícia està elaborat en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona