L'ISE, el Govern i Barcelona presenten una fundació privada per donar suport al sector audiovisual

Tindrà el suport de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 3 (EUROPA PRESS)
El director general d'Integrated Systems Europe (ISE), Mike Blackman; el conseller d'Empresa de la Generalitat, Miquel Sàmper, i la presidenta de Barcelona Activa i cinquena tinent d'alcalde, Raquel Gil, han presentat aquest dimarts ISE Foundation, per "beneficiar" el sector audiovisual més enllà de la fira.
L'han presentat en una roda de premsa durant l'ISE al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, juntament amb el CEO d'Avixa, David Labuskes, i el president global i CEO de Cedia, Daryl Friedman.
Blackman ha destacat l'impuls a la innovació, el desenvolupament del talent i la responsabilitat social i la sostenibilitat com els "pilars" de la fundació, que serà privada i tindrà suport de la Generalitat i l'Ajuntament.
BLACKMAN: UN PLA "MOLT AMBICIÓS"
"Tenim un pla molt ambiciós i el volem desplegar per beneficiar no només aquesta regió, sinó tot el país i tot Europa", ha dit Blackman, que ha afirmat textualment que ISE Foundation serà el vehicle per provocar aquest impacte positiu.
Ha xifrat en 9.000 milions d'euros l'impacte del sector audiovisual a Catalunya que, segons Sàmper, ha crescut un 6% des que l'ISE se celebra a Barcelona, a través de 4.500 empreses que donen feina a gairebé 45.000 persones.
MIQUEL SÀMPER: IMPACTE
El conseller ha celebrat que ISE Foundation permetrà "allargar l'impacte" d'aquesta fira del sector audiovisual a la resta de l'any, augmentant les possibilitats de creixement del sector i dotant-lo de més eines per ser més sòlid i generador d'oportunitats.
També ha explicat que la fundació farà que "s'estrenyi encara més la bona relació" de l'ISE amb el Govern i l'Ajuntament que, ha assegurat, sempre ha estat positiva, propositiva i amb la voluntat de construir, textualment.
RAQUEL GIL: ECONOMIA I SOCIETAT
Raquel Gil ha destacat el valor de l'ISE per demostrar que "des del món econòmic es poden implementar respostes en l'àmbit social", millorant les oportunitats dels barcelonins i, a més, ajudant a trencar la bretxa de gènere que persisteix en el sector.
D'aquesta manera, ha reivindicat que ISE Foundation suposa l'"inici d'una segona amistat" de la fira amb Barcelona després d'haver aterrat a la ciutat durant la pandèmia.
El contingut d'aquesta notícia està elaborat en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona