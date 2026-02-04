L'ISE, el Govern i Barcelona defensen estrènyer els vincles tecnològics d'Europa i l'Amèrica Llatina

Collboni ressalta el "pont transatlàntic econòmic i cultural" que formen Barcelona i Iberoamèrica
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 4 (EUROPA PRESS)
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital de la Generalitat, Albert Tort, i el president de la fira Integrated Systems Europe (ISE), Mike Blackman, han defensat la necessitat de continuar estrenyent els vincles tecnològics i econòmics d'Europa i l'Amèrica Llatina a través del sector audiovisual.
Així han coincidit aquest dimecres en l'obertura de l'European Latin Forum, organitzat durant l'ISE, que se celebra fins divendres al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, acompanyats per la cònsol general de Colòmbia a la capital catalana, Gillian Maghmud.
Collboni ha destacat el "pont transatlàntic econòmic i cultural" que formen Barcelona i l'Amèrica Llatina, que ha cridat a impulsar en un context en el qual les noves tecnologies audiovisuals i la integració digital estan remodelant les societats tal com es coneixen.
També ha ressaltat la "manera d'entendre el desenvolupament econòmic i tecnològic, que ha de ser obert, inclusiu i centrat en les persones" i que, a parer seu, comparteixen la capital catalana i Iberoamèrica gràcies als seus profunds llaços culturals.
BLACKMAN
Blackman ha reivindicat les "notables oportunitats de col·laboració" que està contribuint a crear l'European Latin Forum, fundat en l'ISE 2024, que ha qualificat de plataforma clau per fomentar la relació entre territoris.
En aquest sentit, ha destacat la importància d'"alinear dues de les regions més dinàmiques del món en els sectors audiovisual i digital" no només per tenir un diàleg, sinó per generar impacte econòmic i tecnològic a llarg termini.
TORT
Tort ha sostingut que els canvis en com es crea, distribueix i experimenta el contingut audiovisual "requereix una forta inversió, també en talent, per generar professionals que puguin impulsar la innovació i donar forma al futur d'aquesta indústria".
Així mateix, ha assenyalat que el sector audiovisual "no només és un motor econòmic o tecnològic, també és un pont cultural que enforteix i necessita enfortir l'entesa mútua entre Europa i l'Amèrica Llatina".
MAGHMUD
Per la seva banda, Maghmud ha destacat Colòmbia com una "destinació competitiva, confiable i innovadora per a la producció audiovisual", posicionat com un actor important en el panorama internacional i com a actor clau a la regió.
En aquest sentit, ha fet una crida a "veure Colòmbia no només com una destinació, sinó com un soci" amb tecnologia, talent i oportunitats, teixint aliances internacionals a través de les economies creatives i inclusives.
