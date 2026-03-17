L'Institut Picasso de Barcelona incorpora 2 cicles d'FP el curs vinent sobre el sector ferroviari

Raquel Gil afirma que el projecte "ajuda a crear talent" i nous professionals del sector
BARCELONA, 17 març (EUROPA PRESS) -
L'Institut Pablo R. Picasso, al districte de Nou Barris de Barcelona, ampliarà el curs vinent la seva oferta d'FP i es començarà a especialitzar en el sector ferroviari amb 2 cicles nous d'FP "d'alta ocupabilitat".
L'institut "continua el seu procés de transformació", en un centre d'estudis postobligatoris que concentrarà l'oferta de batxillerat i cicles formatius de la zona nord de la ciutat, informa aquest dimarts el Consorci d'Educació en un comunicat.
La tinent d'alcaldia de Promoció Econòmica i Ocupació de Barcelona, Raquel Gil, ha valorat que l'institut ja està en transformació per ser "el nou referent" de la formació ferroviària i com a centre destacat a la ciutat i a tota la metròpolis des del barri de Torre Baró.
Ha emmarcat la transformació en l'aposta estratègica a nivell de Barcelona i de Catalunya per a la formació en l'àmbit ferroviari, "molt relacionat també amb el canvi de competències i, per tant, amb la necessitat de nous perfils professionals en el sector".
La regidora ha afegit que les obres de l'estiu han de servir per tenir millors instal·lacions, dins l'aposta per l'FP i per acostar-la als sectors professionals "també des de l'excel·lència i des dels instituts de referència en cadascun dels sectors prioritaris per a la ciutat".
Creu que aquesta iniciativa "ajuda a crear talent, a crear nous professionals per a un sector que demanarà molt i que també necessita aquesta mirada professional" i assenyala que es treballarà amb la resta d'administracions i amb el sector per definir el contingut d'aquestes formacions i itineraris.
FORMACIONS
Aquest centre incorporarà un grup de grau mitjà de Manteniment de Material Rodant Ferroviari i un grup de grau mitjà de Gestió Administrativa orientada al sector del transport ferroviari, de manera que "diversificarà l'oferta per donar resposta a les necessitats de generació de talent en l'àmbit ferroviari".
Els dos cicles compten amb un total de 60 places de sortida "en un sector amb alta demanda d'ocupabilitat", i aquest projecte sorgeix d'una aliança entre la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat i la de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
En els següents cursos, "de manera progressiva", s'aniran implantant nous graus i cicles relacionats amb el sector del metall i la mobilitat, el manteniment, la robòtica industrial, les telecomunicacions i la logística.
ALTRES NOVETATS
Entre altres novetats al Saló de l'Ensenyament, que se celebra entre el 18 i el 22 de març als Palaus 1 i 2 i la plaça de l'Univers del recinte de Montjuïc de Fira Barcelona, també hi ha l'ampliació de l'Institut del Disseny i les Arts Gràfiques de Barcelona, que a partir del curs vinent incorporarà un grau mitjà d'Impressió Gràfica i un grau superior de Gràfica Impresa.
De cara al curs 2026-2027 també hi haurà novetats a l'Institut Vall d'Hebron, que "culminarà una fase més de la seva transformació" deixant de tenir grups d'ESO i batxillerat i convertint-se en un centre exclusiu d'FP; i l'Escola d'Arts Llotja incorporarà un grau superior d'Arts del vidre i l'Institut de Nàutica un altre de Piragüisme en aigües tranquil·les.
El contingut d'aquesta notícia està elaborat en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona