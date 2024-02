L'estratègia de promoció econòmica internacional de Barcelona, líder a Europa segons FT

BARCELONA, 16 febr. (EUROPA PRESS) -

Barcelona ha revalidat la primera plaça entre les regions i ciutats europees, respectivament, amb la millor estratègia de promoció econòmica internacional i de captació d'inversió, en un rànquing publicat per la revista 'fDi Magazine', del grup Financial Times.

En un comunicat aquest divendres, l'Ajuntament ha informat que la revista situa la capital catalana com la ciutat que desplega la millor estratègia de promoció i captació d'inversió per davant de Londres, Berlín, Dublín i Madrid, d'entre 64 ciutats participants.

El rànquing, "un dels més prestigiosos a escala internacional", destaca la tasca de promoció per fer créixer els clústers en supercomputació, intel·ligència artificial, salut i biotecnologia.

Així, Barcelona torna a guanyar per tercer any "per la seva estratègia de promoció d'inversions articulada, ja que la ciutat continua fent créixer el seu clúster tecnològic i abraçant la indústria 4.0".

La publicació també destaca l'aposta de la ciutat per mantenir la seva estratègia d'impuls en l'ecosistema de les start-ups, com la tasca de l'Oficina d'Atenció a les Empreses (OAE) i de Bussiness Landing de Barcelona Activa per atreure inversors i facilitar la reinversió per a pimes.

Pel tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, el primer lloc del rànquing "és un reconeixement a l'aposta estratègica i consolidada de Barcelona per captar inversions en àmbits innovadors, que ajudin a diversificar l'economia de la ciutat" i generar oportunitats.