L'Estadi Olímpic Lluís Companys inaugura The Venue Barcelona amb un centenar d'empreses

És un centre d'empreses del sector de la música, l'esport i els grans esdeveniments



BARCELONA, 15 maig (EUROPA PRESS) -

L'Estadi Olímpic Lluís Companys ha inaugurat aquest dimecres el nou espai d'innovació The Venue Barcelona, on ha reunit un centenar d'empreses i entitats per definir els projectes col·laboratius que hi durà a terme, ha informat l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat aquest dimecres.

El centre d'empreses, impulsat per Barcelona Serveis Municipals (BSM) en col·laboració amb Barcelona Activa i l'Institut Barcelona Esports (IBE), compta amb deu corporacions, entitats i start-ups residents dels sectors de la música, l'esport i els grans esdeveniments.

En concret, són: A-Champs, Asociación de Fabricantes y Distribuidores de Artículos Deportivos (AFYDAD), Barcelona Music Tech Club (BMTH), Barcelona Sports Hub (BSH), Sportmas, Talent Passport, Toda & Nel·lo, TPC Matchpoint, TUWA y WeVolv.

The Venue Barcelona comptarà amb la col·laboració de corporacions que participaran en el desenvolupament dels projectes impulsats, com Live Nation, que facilitarà la realització de proves de concepte i pilot.

Aquestes empreses col·laboradores han participat aquest dimecres en sessions de treball destinades a idear solucions a reptes de les indústries dels grans esdeveniments, els esports i la música, a més de la mobilitat, la sostenibilitat i la gestió de l'aigua, entre d'altres.

"POSICIONAR LA CIUTAT"

En la presentació de la iniciativa, la directora de l'Anella Olímpica, Carme Lanuza, ha assenyalat que, amb The Venue Barcelona, l'Anella "s'afegeix a l'aportació que fan espais com el Palau Sant Jordi i l'Estadi Olímpic a l'hora de posicionar la ciutat com a seu de grans esdeveniments i espectacles".

Per la seva banda, el cofundador de l'espai The Venue Barcelona, Emilio Risques, ha destacat que l'ecosistema d'empreses "afavorirà un diàleg constant entre empreses per generar solucions concretes que donin resposta als desafiaments actuals i futurs".