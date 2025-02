Les empreses de l'acceleradora BCN Health Booster acaben el programa amb 107,5 milions captats

Acaben els 3 anys d'acompanyament a 11 entitats del sector de la salut

BARCELONA, 21 febr. (EUROPA PRESS) -

L'acceleradora BCN Health Booster ha acabat el seu acompanyament a 11 entitats del sector de la salut després de tres anys en marxa amb un finançament total aixecat per les empreses accelerades de 107,5 milions d'euros, sumant la inversió privada --52% del total-- i pública, 48%.

La iniciativa, impulsada pel Parc Científic de Barcelona (Universitat de Barcelona) i l'Ajuntament de Barcelona amb el suport de Barcelona Activa i la col·laboració del Biocat, s'ha acomiadat aquest divendres en un acte després de 3 anys d'activitat (2021-2024).

Aquests 117,5 milions captats representen un creixement del 116% respecte als 49,8 milions d'euros de finançament que aquestes 11 entitats van declarar fa tres anys en incorporar-se en aquest programa per al seu desenvolupament empresarial

En l'acte per presentar aquests resultats hi han participat el tinent d'alcalde d'Economia de Barcelona, Jordi Valls; el rector de la Universitat de Barcelona (UB), Joan Guàrdia; el director general de Barcelona Activa, Lorenzo di Pietro; la directora del Parc Científic, Maria Terrades i el director general de Biocat, Robert Fabregat.

SECTOR DE LA SALUT

De les 11 start-ups, més de la meitat han abordat projectes que corresponen a l'àmbit de l'oncologia; 6 estan en fase de descobriment de productes terapèutics; 3 en desenvolupament de sistemes de diagnòstics per a diverses malalties; una dedicada als biomaterials i l'altra es dedica al disseny d'enzims.

El 2024, l'últim any de l'actual programa, la inversió privada captada ha sumat 9,5 milions d'euros, mentre que el finançament públic ha superat els 8 milions.

A més a més, les 11 entitats que van ser seleccionades inicialment han augmentat en un 99% el seu equip humà, han incrementat un 66% la captació de talent internacional i ha crescut en un 71% el lideratge femení dels equips directius, a més de registrar 69 patents, tres de les quals encara s'estan tramitant.

LIDERATGE FEMENÍ

Un dels factors que s'ha posat en valor durant la clausura del BCN Health Booster ha estat el lideratge femení en els equips directius, ja que la presència femenina en càrrecs de responsabilitat va augmentar un 71%, amb un total de 24 dones en equips fundadors o directius, 10 més respecte a l'inici.

Sobre això, Valls ha celebrat el talent femení que ha propiciat que, durant la fotografia de l'acte, hi hagués més dones que homes, la qual cosa ha dit que no passa habitualment: "Felicitats per tot això i endavant".

"ADN" BARCELONA ACTIVA

Di Pietro ha posat en valor que, malgrat la incertesa de la pandèmia quan es va impulsar l'acceleradora, al final s'hagi produït aquest balanç tan prometedor, a més del fet que el BCN Health Booster hagi comptat amb l'"ADN" de Barcelona Activa, que ha col·laborat amb el finançament del projecte.

Ha destacat els dos elements que formen part d'aquesta identitat: en primer lloc, la generació d'ocupació de qualitat, ja que en aquests 3 anys les empreses han doblat les seves plantilles, i després, l'acompanyament que ha ofert Barcelona Activa per impulsar l'economia de la ciutat.

SECTOR FINANCER

Per Valls, un altre dels factors clau per a Barcelona és trobar la manera d'incorporar el capital necessari, i per fer-ho caldrà que s'hi afegeixi el sector financer.

"Des de l'Ajuntament estem contents perquè dins els fons petits que tenim podem finançar. Però ho hem de continuar fent", ha dit.

"TEIXIT ÚNIC"

D'altra banda, Guàrdia ha destacat que el camí a seguir ha de ser el de la col·laboració i la cooperació per generar un "teixit únic", on es produeixi un clar compromís amb la transparència i les institucions estiguin disposades a assumir el risc per generar un entorn que faciliti el capital.

"Hem d'aconseguir un punt més robust i dens, més col·laboratiu i amb moltíssimes més dones empresàries amb potència i força", ha dit.

Sobre això, Fabregat ha assegurat que en aquest model per impulsar iniciatives i continuar sent líders en ecosistemes de salut a Europa les institucions han de continuar col·laborant.

Finalment, Terrades ha allargat la mà des del Parc Científic per continuar vetllant per aquestes experiències d'acceleració: "Hi ha entitats que necessiten aquesta ajuda", ha afirmat, a més d'anunciar que pròximament es podran presentar noves iniciatives perquè les empreses puguin gaudir de l'entorn del centre.