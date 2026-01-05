David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 5 gen. (EUROPA PRESS) -
L'economia del coneixement va generar "la meitat de la riquesa" de Barcelona el 2023, un 49,9% i 45.849 milions d'euros, segons indica l'informe 'L'Economia del Coneixement a Barcelona: el VAB dels sectors intensius en tecnologia o coneixement 2018-2023' elaborat per l'Oficina Municipal de Dades (OMD) del consistori.
Segons l'estudi, que pretén quantificar el valor afegit brut (VAB) dels sectors tecnològics o del coneixement establerts a la ciutat, les dades mostren que proporcionen cada vegada més riquesa per a la ciutat, ha destacat l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat aquest dilluns.
Concretament, aquests sectors representaven el 45,5% del VAB el 2018, mentre que el 2023 ja generaven "la meitat de la riquesa de la ciutat", un 49,9%, que es tradueix en uns 45.849 milions d'euros, i a més van ser uns dels que més van créixer: un 34% del 2018 al 2023, comparat amb el 13% de la resta de l'economia de la ciutat.
El tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, ha reivindicat l'"aposta que fa la ciutat per situar l'economia del coneixement com un motor de creixement" del qual, en les seves paraules, ha estat demostrada la seva efectivitat.
"Ha permès diversificar l'economia de la ciutat gràcies a sectors amb alt valor afegit que poden oferir salaris més elevats, millorant l'economia no només de la ciutat sinó també de la ciutadania", ha sostingut Valls.
El contingut d'aquesta notícia està elaborat en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona