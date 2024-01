L'Ajuntament de Barcelona va atreure 811 milions d'inversió estrangera l'any 2023

Per a 2024 hi ha 57 nous projectes



BARCELONA, 1 gen. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona va captar i acompanyar inversions a la ciutat per valor de més de 811 milions d'euros d'inversió estrangera durant 2023, i aquestes empreses han creat 1.235 llocs de treball a la ciutat.

Així, es van doblar les xifres de 2022 en inversió i en creació de treball, informa l'Ajuntament aquest dilluns en un comunicat.

La diferència és major respecte a la prepandèmia: el 2023 gairebé es van triplicar els llocs de treball creats, i l'import destinat a engegar l'activitat va ser 6 vegades superior.

AJUNTAMENT I BARCELONA ACTIVA

La captació i acompanyament es fa a través de la Direcció de Promoció Econòmica Internacional, i del Servei de Business Landing de l'Oficina d'Atenció a les Empreses de Barcelona Activa.

Han gestionat 109 projectes, que han fructificat en 23 inversions: el 78% d'elles són greenfield (de nova implantació) i la resta són reinversions d'empreses ja instal·lades a la ciutat.

JORDI VALLS

El quart tinent d'alcaldia d'Economia, Hisenda, Promoció Econòmica i Turisme, Jordi Valls, ha dit que atreure inversions és "clau per avançar en la diversificació econòmica i ampliar el pes que tenen sectors com el tecnològic i el científic", que ajuden a projectar-se com a capital referent en innovació i investigació.

"Això suposa també ampliar les oportunitats de professionalització en sectors emergents i de retenció de talent", ha afegit.

PAÏSOS, SECTORS I EMPRESES

Estats Units, Xina i França són els països amb més projectes implantats el 2023, i el 65% del total són empreses de fora de la Unió Europea.

El 74% de projectes concretats són del sector tecnològic (39,13%), serveis a empreses (21,74%) i salut i ciències de la vida (13,04%, sector que aporta el 98,6% de la inversió).

Les empreses amb projectes atrets són AstraZeneca (Regne Unit), Allpriv (França), Raccoon Inc (EUA), Kooomo Commerce (Irlanda), Doubleme Inc (Coreja), Club Globals (Alemanya), Wens Digital Gmbh (Suïssa), Red Pimiento (França), Big C (França), Giga Connect (Suïssa), Apexar (Argentina), Wine In Time (Àustria), Pigmalion Software (Argentina), Saluder (Paraguai), HappySneeze (EUA), Costamed (Itàlia), Sanvt (Alemanya), Cyte (Colòmbia), Trainline (Regne Unit), Caam/Caeri-Ccic (Xina), Nanolux (Xina), Aoto Electronics (Xina) i Ev Safe Charge (EUA).

PER A 2024

Des de finals de 2023 es treballa en 57 projectes, 7 d'ells ja en procés d'arribada a la ciutat.

A més dels projectes del sector TIC, que són majoritaris entre els projectes oberts (35,09% del total d'empreses), destaca el de transport, logística i distribució (12,28%) i el d'indústria i manufactura (12,28%), i els principals països són Xina, Alemanya, Regne Unit i Estats Units, amb més del 45% del total.