L'Ajuntament de Barcelona i la UGT es conjuren per millorar l'ocupació juvenil a la ciutat

La jornada 'Acord per a l'Ocupació de Qualitat' organitza ponències sobre col·lectius vulnerables



BARCELONA, 15 maig (EUROPA PRESS) -

La regidora de Promoció Econòmica i Treball de l'Ajuntament de Barcelona, Raquel Gil, i el secretari general de la UGT Catalunya, Camil Ros, han instat aquest dimarts a millorar l'ocupació juvenil a la ciutat, en la presentació de la jornada 'Acord Barcelona per a l'Ocupació de Qualitat 2021-2030', en la qual s'han dut a terme ponències sobre col·lectius vulnerables en el mercat laboral.

L'acord, signat aquest abril, és fruit del consens entre Barcelona Activa, l'Ajuntament de Barcelona, el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC), agents socials i econòmics, i més de 50 entitats civils i del tercer sector de Barcelona i l'àrea metropolitana.

Té l'objectiu de reduir la temporalitat i les desigualtats en el mercat de treball amb contractes de qualitat, generació d'oportunitats i més estabilitat en l'àmbit laboral, i consisteix en plans d'acció bianuals.

OCUPACIÓ JUVENIL

Ros ha assenyalat que "queda molt per fer, i més en una ciutat com Barcelona" i ha dit que la precarietat dels joves i els immigrants són dos dels reptes més importants.

També ha afirmat que la gent jove està cada vegada més fora dels radis més polititzats perquè veuen que allò del que parlen no va amb ells, per la qual cosa "la primera fase d'integració social és que tinguin feines estables i dignes".

Per la seva banda, Gil ha optat per prioritzar l'atur juvenil, en què les dades actuals a Barcelona són "molt bones", si bé ha dit que el consistori no pot abaixar la guàrdia, i ha explicat que, juntament amb la UGT Catalunya, treballen en un nou pla de foment de l'ocupació juvenil, que presentaran en els pròxims mesos, ha dit.

També ha destacat l'acord, una "eina important per fer un canvi de model productiu a la ciutat", a més d'una diversificació econòmica que posi en valor els sectors de la ciutat, ha detallat.

EXTREMA DRETA

En relació amb els resultats de les eleccions de diumenge, Ros ha lamentat les propostes i declaracions d'alguns partits polítics sobre la immigració, que, ha dit, han fet servir en un discurs xenòfob: "Ens preocupa tant que estem plantejant si cal alguna acció jurídica contra ells".

"La millor manera de combatre l'extrema dreta des de les esquerres és que la gent tingui una feina digne i un habitatge digne", ha subratllat.