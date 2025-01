L'Ajuntament de Barcelona reflectirà en l'ISE el seu "compromís" amb la creativitat local

Barcelona ciutat concentra el 56,2% de les empreses del sector audiovisual de Catalunya

BARCELONA, 31 gen. (EUROPA PRESS) -

Un estand propi de l'Ajuntament de Barcelona, amb la col·laboració del Clúster Audiovisual de Catalunya, reflectirà en l'ISE el seu suport al talent creatiu i audiovisual local, amb un 'showroom' d'innovacions d'empreses locals, una instal·lació artística d'avantguarda, ponències i serveis municipals que assessoraran individualitzadament.

La nova edició d'Integrated Systems Europe (ISE) es farà del 4 al 7 de febrer a Fira de Barcelona Granvia, a l'Hospitalet de Llobregat, i l'estand estarà situat a l'àrea Congress Square, informa l'Ajuntament aquest divendres en un comunicat.

Barcelona ciutat concentra el 56,2% de les empreses del sector de Catalunya (segons l'estudi 'El Sector de l'Audiovisual a Catalunya' que van presentar Acció de la Generalitat i el Clúster), fet que "reafirma la voluntat de l'Ajuntament" d'impulsar-lo com un sector estratègic capaç de generar talent i ocupació de qualitat, un ecosistema emprenedor, i poder captar inversió espanyola i estrangera.

TAULES RODONES I PONÈNCIES

L'estand tindrà el lema 'Barcelona, where creativity flourishes' perquè pretén reflectir el talent local i a més vol ser "punt de trobada de l'ecosistema local i internacional".

Les empreses del sector estaran representades amb un 'showroom' experiencial, i comptarà amb l'ICUB, Barcelona Activa i el Clúster per fer taules rodones i ponències, que abordaran últimes tendències, propostes innovadores de les empreses de la ciutat i el valor del talent en aquest sector "clau per a l'economia de la ciutat".

ART TRIDIMENSIONAL I AMB IA

La instal·lació artística 'Beyond the Screen', de Domestic Data Streamers, mostrarà contingut generat a temps real pels visitants: unes instal·lacions digitals reflectiran obres artístiques tridimensionals amb les quals el visitant pot interactuar gràcies a la IA.

Diverses càmeres transformaran la instal·lació en "miralls alterats que crearan interaccions orgàniques dins el flux de persones a l'espai", amb el qual es pretén provar que Barcelona és un referent global en tecnologies d'avantguarda unint tecnologia, creativitat i diàleg comunitari (el propi espectador serà font del contingut).

BARCELONA CREATIVITY SHOWROOM

El Barcelona Creativity Showroom de l'estand mostrarà propostes tecnològiques i creatives de 6 empreses de la ciutat, com blit.studio (oferirà una experiència immersiva que revalora el patrimoni arquitectònic i cultural català).

FEDE mostrarà una experiència interactiva sobre el control de la llum; Flop work oferirà experiències interactives amb sensors, sobretot per al sector del retail i el disseny d'espais; Glassy Films presentarà una IA Generativa per crear avatars hiperrealistes personalitzats per a cada client; It's on explicarà la tecnologia per planificar millor una producció audiovisual; i SEEDSXR presentarà un format immersiu que combina art, tecnologia i participació del públic.

ACTIVITATS AMB L'ECOSISTEMA LOCAL

Els diversos serveis municipals oferiran assessorament individualitzat a l'estand, on també hi haurà una zona àgora per fer presentacions i taules rodones sobre tendències.

En la sessió 'It's all about drones', l'empresa Lang Iberia explicarà el programa del Dron Arena de la ISE, i companyies com Airmedia 360 i Folck Studio presentaran les seves novetats sobre el protagonisme de la tecnologia aèria en el sector audiovisual.

En un 'pitch' de l'Escola de Mitjans Audiovisuals sobre videojocs, Ivan Agenio (Peekaboo Animation), Ferran Puntí (The Breach Studios), entre d'altres, valoraran propostes de creadors joves.

Fora del seu estand, l'Ajuntament participarà en la South Screen de la fira amb la projecció en exclusiva de la videoperformance d'Alice Labourel: serà un avançament de les instal·lacions lumíniques al barri del Poblenou del 7 al 9 de febrer, durant el Llum BCN 25.

Barcelona Activa també tindrà presència en l'Innovation Park amb les empreses Emogg, Play Your Brand, Royal Renders (associades del Clúster), a més d'Estudi Gurugú, Into Reality, Wildbytes, NeuralTrust i Process Talks.