L'Ajuntament de Barcelona referma la seva aposta per l'economia blava amb 150 milions fins al 2030

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA, 28 ago. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha afermat la seva aposta per l'economia blava amb una nova Estratègia Municipal amb horitzó 2030 que comptarà amb 150 milions d'euros i estarà liderada per Barcelona Activa, informa el consistori en un comunicat aquest divendres.
L'objectiu és donar continuïtat al pla executat entre 2021 i 2025, dotat amb 98 milions, reivindicant l'aposta per aquest sector per generar activitat econòmica, ocupació de qualitat i innovació, reforçant el paper del litoral barceloní.
La tinent d'alcalde de Promoció Econòmica i presidenta de Barcelona Activa, Raquel Gil, ha sostingut que l'economia blava és un sector estratègic per al consistori per la seva capacitat per "generar talent, innovació i atreure projectes internacionals".
Entre els projectes que contempla l'estratègia estan incorporar projectes vinculats a l'aigua dolça, ampliar l'impacte dels projectes a llarg termini i d'àmbit internacional, i reforçar la col·laboració públic-privada i la implicació ciutadana.
Els 150 milions també serviran per consolidar infraestructures com el Parc de Tecnologia Marítima de Barcelona, el BlueTechPort o el Barcelona Mar de Ciència, així com per ampliar l'abast de l'estratègia cap a nous àmbits i aliances.
LÍNIES PRIORITÀRIES
En l'àmbit de l'aigua dolça, s'estudiaran projectes per afrontar la sequera i les inundacions, ampliant així el seu focus inicial en el mitjà marí mitjançant accions com els sistemes de drenatge sostenible, la reutilització hídrica i el programa d'emprenedoria B-Blue.
Amb l'objectiu d'augmentar la seva projecció internacional i atreure inversió, el pla preveu reforçar infraestructures estratègiques dedicades a la investigació i l'emprenedoria litoral com el Parc de Tecnologia Marítima de Barcelona (PTMB), el BlueTechPort del Port de Barcelona i el Barcelona Mar de Ciència.
L'estratègia contempla iniciatives centrades en la descarbonització, l'eficiència energètica blava i la transferència de coneixement, a més de potenciar la formació especialitzada, els itineraris de reskilling i upskilling i els serveis d'intermediació laboral per generar noves oportunitats d'ocupació.
En l'àmbit internacional, la capital catalana cerca posicionar-se com a node global d'economia oceànica sostenible en albergar l'Ocean Decade Collaborative Centri (DCC) de la UNESCO i consolidar l'esdeveniment referencia Tomorrow.Blue Economy junt amb Fira de Barcelona, el Port de Barcelona i el World Ocean Council.
El tercer pilar d'aquest full de ruta té per objectiu implicar a administracions, empreses, centres d'investigació i ciutadania a través de la consolidació de la Taula Public-privada d'Economia Blava i la col·laboració activa amb actors clau de l'ecosistema.
INFRAESTRUCTURES I OCUPACIÓ
El consistori destinarà 146 milions d'euros a infraestructures estratègiques i 4 milions a programes d'impuls de l'activitat, pressupost que, segons l'estimació del consistori, podrà captar fins a 75 milions d'euros addicionals de fonts multisectoriales com el Barcelona Investment Fund o el programa Ports 4.0.
L'economia blava de Barcelona va arribar als 54.000 llocs de treball el 2025 després d'experimentar un creixement de l'ocupació del 23% entre el 2021 i el 2025, gairebé el triple que el conjunt de l'economia local, alhora que va consolidar un volum de negoci d'11.190 milions d'euros i va situar la ciutat com la vuitena capital marítima d'Europa.
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