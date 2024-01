L'Ajuntament de Barcelona, finalista del premi de compres públiques innovadores Procura+ Awards

Destaca l'itinerari formatiu en contractació pública de Barcelona Activa



BARCELONA, 25 gen. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona és finalista del premi internacional de compres públiques innovadores Procura+ Awards en la categoria 'Iniciativa de contractació de l'any', informa aquest dijous en un comunicat.

Aquests guardons estan promoguts per LCLEI Local Governments for Sustainability, una xarxa que recolza als governs locals en la implementació del Pacte Verd Europeu, que és l'estratègia global de la Unió Europea per a la neutralitat climàtica.

Segons subratlla l'Ajuntament, s'ha destacat especialment l'itinerari formatiu en contractació pública que Barcelona Activa ofereix des de 2021 a les empreses d'economia social.

En aquestes sessions s'aborden temes com la introducció en contractació pública, aspectes econòmics, tràmits administratius i clàusules socials, entre unes altres.

9,5 MILIONS D'EUROS DE RESERVA SOCIAL AL 2023

Mitjançant l'agència de promoció econòmica de la ciutat, s'assessora als departaments de contractació que vulguin incorporar clàusules socials com la Reserva Social, la contractació de persones en atur amb dificultats d'inserció laboral o exclusió social, i la subcontractació amb empreses de l'economia social.

Pel que fa a la Reserva Social, l'Ajuntament de Barcelona fixa anualment un objectiu de contractació amb empreses d'inserció i centres especials de treball d'iniciativa social: en 2023, l'objectiu va ser de 9,5 milions d'euros.

COMPETEIX AMB LISBOA I LITUÀNIA

Els altres dos finalistes en la mateixa categoria dels Procura+ Awards d'aquest any són l'Ajuntament de Lisboa per un sistema de gestió de compra sostenible a la capital portuguesa; i l'Oficina de Compra Pública de Lituània per la reforma per a la compra pública verda a Lituània.

Les altres dues categories del premi, centrat en la compra sostenible i innovadora, tenen com finalistes a Noruega, el Regne Unit, Països Baixos, Bèlgica i Suècia per diferents propostes urbanístiques socials i sostenibles.