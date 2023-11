L'Ajuntament de Barcelona exposarà les "últimes innovacions" en l'Smart City Expo

Presentarà nou empreses que han passat per Barcelona Activa



BARCELONA, 7 nov. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona presentarà les "últimes innovacions" que està impulsant amb una trentena de projectes, en el congrés Smart City Expo World Congress, que s'inaugura aquest dimarts i se celebrarà fins dijous al recinte Gran Via de Fira de Barcelona.

A l'estand que el consistori tindrà en el congrés, sota el lema 'Barcelona shaping urban futures. Step into the city of tomorrow', exposarà la seva aposta per la innovació urbana i per construir una ciutat climàticament neutra, competitiva i equitativa, informa en un comunicat.

Així, presentarà iniciatives com el nou panot sostenible, l'habitatge industrialitzat, el projecte Digital Twins, les xarxes de calor i fred, a més dels futurs reptes urbans de la Fundació BIT Habitat, relatius a la mobilitat i a la igualtat de gènere en la pràctica esportiva a la ciutat.

Com a novetat, es mostrarà per primer cop l'aplicatiu de què disposa el personal de neteja per controlar el servei que, a hores d'ara, es troba en fase inicial i que incorpora dades i informació en temps real del recorregut dels vehicles de neteja i la recollida de residus.

L'ajuntament també habilitarà un espai específic dins l'estand per presentar-hi projectes que servirà de zona de 'networking informal', amb una agenda pròpia durant tot el congrés.

EMPRESES DE BARCELONA ACTIVA

A més a més, a través de Barcelona Activa, el consistori col·labora en l'organització del 'side-event' Tomorrow Blue Economy, i presenta una mostra de nou empreses que han passat per l'agència de promoció econòmica de la ciutat i que actualment desenvolupen algun projecte.

Algunes de les companyies tindran dispositius físics com ara Seabots, que portarà un dron marí per controlar la qualitat de l'aigua; Sitep, que tindrà amb un dron helicòpter, dissenyat i construït a Barcelona amb una càmera embarcada amb reconeixement i identificació de persones, i Etecnic, que portarà un punt de recàrrega de vehicles elèctrics, entre d'altres.

Les nou empreses expositores tenen dades agregades de facturació de prop de 10 milions d'euros i donen feina a 215 persones en total.