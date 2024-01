L'Ajuntament de Barcelona crea la seva primera taula de diàleg social amb sindicats i patronals

Collboni, Sánchez Llibre, Pacheco, Ros i Cañete es comprometen a abordar reptes globals econòmics



BARCELONA, 8 gen. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona ha constituït aquest dilluns la seva primera taula de diàleg social, que pretén ser un espai d'interlocució permanent entre el consistori, els sindicats CCOO i la UGT i les patronals Foment del Treball i Pimec per afontar els reptes del futur de la ciutat.

Així ho ha explicat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en unes declaracions a la premsa, al costat del president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre; el president de Pimec, Antoni Cañete; el secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros; i el secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco.

Tots cinc han signat l''Acord per un progrés compartit a Barcelona', un document que vol marcar la direcció de la taula i en el qual s'ha acordat un termini de sis mesos per redactar el reglament de règim intern, que preveu que qualsevol de les parts pugui convocar la reunió.

Després de la signatura, Collboni ha destacat que és "la primera vegada en la història de la ciutat" que s'acorda la concertació amb sindicats i organitzacions empresarials, i l'ha definit com una iniciativa pionera que s'ha impulsat amb la convicció que el diàleg social és la millor forma per abordar els desafiaments i oportunitats, ha dit.

SINDICATS I PATRONALS

Pacheco ha valorat que és molt positiu que l'Ajuntament de Barcelona sigui "la primera institució" local que s'uneix a l'estratègia catalana del diàleg social i ha animat altres ciutats, com les capitals de província, i les diputacions provincials a crear una xarxa com la de la taula de diàleg social.

Ros ha assegurat que el diàleg social que s'ha produït des de la pandèmia ha generat millors condicions de vida per a la ciutadania, i ha proclamat que "el lideratge de Barcelona" és una bona notícia per poder adaptar-se i conèixer les noves realitats a les quals ha de fer front la ciutat.

Sánchez Llibre ha defensat que la participació de la patronal en la taula de diàleg social és un "símbol inequívoc" que els representants de les empreses tenen el compromís de reforçar la cohesió social i intentar reduir les diferències socials de la ciutadania.

Cañete ha elogiat la iniciativa de l'Ajuntament de Barcelona perquè l'ha definit com un element essencial i ha dit que "posar en qüestió el diàleg social és una involució".

TAULA DE DIÀLEG SOCIAL

El nou espai té com a objectiu abordar reptes globals com el progrés econòmic sostenible i les polítiques socials enfocades a millorar la qualitat de vida de la ciutadania.

També vol tractar temes com la diversificació de l'economia productiva de la ciutat, la lluita contra la precarietat laboral, la generació de la retenció de talent, l'impuls de l'emprenedoria, la digitalització, la garantia del dret a l'habitatge, la mobilitat sostenible o la inclusió social.

La iniciativa parteix del Pacte per Barcelona, que es va segellar el 2020 per impulsar la reactivació de la ciutat, i de l'Acord per una Ocupació de Qualitat, signat el 2022, i es tindrà en compte en el disseny del Pla d'Acció Municipal d'aquest mandat.