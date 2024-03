L'Ajuntament de Barcelona assessora joves en el Saló de l'Ensenyament

Barcelona Activa i Joves de Barcelona hi participen a Fira de Barcelona Montjuïc



L'Ajuntament de Barcelona ofereix assessorament acadèmic i professional als joves en el Saló de l'Ensenyament 2024, que se celebra del 13 al 17 de març als pavellons de Fira de Barcelona Montjuïc, informa en un comunicat aquest dimecres.

A l'estand municipal hi participen Joves de Barcelona i Barcelona Activa amb la voluntat donar a conèixer eines d'orientació vocacional, acadèmica i professional, a més de recursos i serveis per als joves de la ciutat.

Incorpora una àrea d'atenció individualitzada i una zona lúdica i d'atenció a grups dinamitzada amb xerrades, càpsules informatives i jocs per ajudar a triar un itinerari i conèixer les oportunitats de mobilitat internacional després els estudis d'ESO i batxillerat.

Com a novetat, en aquest espai també hi ha una càmera de 360 graus per gravar vídeos en 'slow motion' i compartir-los per les xarxes socials.

El comissionat de Polítiques d'Infància, Adolescència, Joventut i LGTBI, Javier Rodríguez, ha destacat la participació de Joves de Barcelona en el Saló: "Des de l'Ajuntament de Barcelona prestem una orientació integral en les transicions educatives, treballant amb els joves i també amb les seves famílies".

A l'estand, Barcelona Activa ofereix un test d'interessos professionals i un altre de competències digitals, un mapa de recursos ocupacionals i informació sobre els seus Tallers d'Oficis i les activitats que es duen a terme a El Convent.

El Saló de l'Ensenyament d'enguany compta amb més de 220 expositors, i 170 activitats d'orientació i assessorament.