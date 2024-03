La IV Barcelona Fashion Forward reunirà 15 nous projectes emergents de disseny de moda

L'Ajuntament vol promoure el sector de la moda: "Aporta dinamisme"



BARCELONA, 12 març (EUROPA PRESS) -

La IV edició del programa empresarial Barcelona Fashion Forward, impulsat per l'Ajuntament de Barcelona a través de Barcelona Activa i amb el Disseny Hub, reunirà 15 projectes emergents de disseny de moda.

Amb aquesta iniciativa, a través de diversos seminaris, emprenedors del sector tèxtil i la moda adquiriran eines i rebran assessorament per establir les seves marques a la ciutat, ha informat l'Ajuntament en un comunicat aquest dimarts.

En aquesta edició, com en les anteriors, el programa preveu donar visibilitat i recorregut a projectes que no fa gaire temps que funcionen.

MIG CENTENAR DE PROJECTES

En la resta d'edicions, el Barcelona Fashion Forward ha acompanyat més de 39 noves empreses de moda, complements i joies, a les quals se sumaran les 15 d'aquesta edició, arribant a les 54.

El consistori destaca que, "en gran proporció", aquestes empreses han augmentat vendes, en alguns casos, en tot el mercat espanyol, a través de la distribució multimarca a places com Galícia, el País Basc o Madrid, i han vestit celebritats per a esdeveniments com els Premis Gaudí, els Goya o el Festival de Màlaga.

Des del març del 2024 i fins al maig del 2025, les marques estaran immerses en mentories liderades per professionals del mateix sector, a través de la consultora de moda Plus Value Marketing & Retail Services, de manera personalitzada amb cada participant.

L'Ajuntament vol promoure el sector de la moda, "que aporta dinamisme i activitat econòmica, a més de nous dissenyadors", tenint en compte que el sector a Barcelona el formen 5.065 establiments de societats empresarials, el 13% dels quals pertanyents a la part industrial i el 87% a la part de distribució i comerç.