La investigadora Zayna Khayat augura una medicina més "preventiva i predictiva" amb la IA

BARCELONA 4 nov. (EUROPA PRESS) -
La investigadora en l'àmbit de la salut de la Universitat de Toronto Zayna Khayat ha augurat que els avenços de la intel·ligència artificial (IA) permetran que la medicina sigui més "preventiva i predictiva", a més de personalitzable i a l'abast de tothom.
Ho ha dit aquest dimarts durant la ponència Health(Care) en el Barcelona Deep Tech Summit, impulsat per Barcelona Activa i que se celebra aquesta setmana al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, en què també ha afirmat que els avenços en el sector mèdic serviran per "empoderar el pacient".
Ha explicat que mentre que, històricament, els avenços tecnològics en l'àmbit de la medicina han estat impulsats pel sector farmacèutic, ara també hi estan implicades grans empreses del 'data science' com Google, Amazon i Nvidia.
"Estem sortint de l'edat mitjana gràcies al 'data science'", ha assegurat Khayat, que ha destacat exemples com el sistema Ping An Health, desplegat a la Xina, que a través de la IA atén unes 10.000 persones en pocs dies per un cost d'uns 25 euros al mes.
El reconeixement de veu, la realitat augmentada, el blockchain, la impressió 3D i la robòtica són algunes de les disciplines que, juntament amb la IA, ja estan canviant la manera en què es veu la medicina, amb un "canvi exponencial" sense precedents.
El contingut d'aquesta notícia està elaborat en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona