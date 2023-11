La II Barcelona Deep Tech Summit aposta per la col·laboració públic-privada

L'Ajuntament reivindica Barcelona com la "capital científica d'Espanya"



BARCELONA, 28 nov. (EUROPA PRESS) -

La II edició de la Barcelona Deep Tech Summit s'ha inaugurat aquest dilluns amb una reivindicació compartida en favor de la col·laboració entre administracions, universitats i empreses del sector de la innovació tecnològica i científica.

En l'acte de presentació de la cimera hi han participat el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Daniel Crespo; el director general d'Innovació i Emprenedoria d'Acció (Generalitat), Lluís Juncà; i la secretària general d'Innovació del Ministeri de Ciència, Teresa Riesgo.

Aquest dimarts i dimecres, start-ups, universitats, inversors especialitzats, institucions i experts exposen al Palau de Congressos de Barcelona les últimes tendències i expliquen com accelerar l'accés de les iniciatives al mercat, en àmbits com la transició energètica, la digitalització de la indústria, la connectivitat, la biomedicina i el canvi climàtic.

La Barcelona Deep Tech Summit està organitzada per Acció (de la Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat) i la Conselleria de Recerca i Universitats, juntament amb l'Ajuntament de Barcelona i les universitats UPC, UB, UPF, UOC i UAB.

"CAPITAL CIENTÍFICA D'ESPANYA"

El tinent d'alcalde d'Economia de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Valls, ha reivindicat que la ciutat és "la capital científica d'Espanya i és una de les ciutats principals" d'Europa quan es parla de tecnologia i ciència.

Valls ha defensat la necessitat d'enfortir la relació entre les universitats i les empreses perquè, segons les seves xifres, és el quart estat amb més treballs acadèmics publicats sobre ciència a Europa "però en transferència tecnològica és el número 11".

MÉS START-UPS TECNOLÒGIQUES

El director general d'innovació d'Acció ha posat en valor que Barcelona tingui 320 start-ups tecnològiques, "10% més que l'any passat, que generen prop de 2.300 llocs de feina. Però el més important és que és un ecosistema molt dinàmic".

Juncà ha demanat la col·laboració de totes les administracions per fomentar el sector d'innovació tecnològica i científica: "Si no hi ha aquesta unió de forces, el Deep Tech no funcionarà".

Representant les universitats que col·laboren en l'organització de l'esdeveniment (UPC, UB, UPF, UOC i UAB ), el rector de la UPC ha destacat "el cercle virtuós" que hi ha a Barcelona en termes d'emprenedoria i transferència del coneixement tecnològic.

A més a més, Crespo ha assegurat que "la percepció de la societat davant aquestes noves tecnologies està millorant".

CALEN "BONES NORMES"

La secretària general d'innovació del Govern, Teresa Riesgo, s'ha referit al concepte d'autonomia estratègica oberta, que s'aconseguirà, ha relatat, desenvolupant una economia per a Europa més resilient per als pròxims anys i aprovant "unes bones normes", com la llei de start-ups o la reforma de la llei de la ciència, que ha recordat que es van aprovar sense vots en contra.

En aquest sentit, Riesgo ha afirmat que el Ministeri de Ciència té "un especial interès en tot aquell sistema emprenedor que està basat en el coneixement, basat en el coneixement científic, que és això que anomenem Deep Tech", i s'ha afegit a remarcar la importància d'una col·laboració públic-privada.

ECOSISTEMA DEEP TECH

Segons dades d'Acció, les 320 start-ups que treballen en tecnologies Deep Tech a Catalunya generen 2.340 llocs de feina i facturen 161 milions d'euros.

Les empreses emergents d'aquest sector representen un 15,8% de l'ecosistema de start-ups catalanes i es dediquen principalment a biotecnologia (40%), intel·ligència artificial (23%), robòtica (8,6%) i fotònica (5,9%).