El hackathon Steam "més gran del món" comença a Barcelona organitzat per la Nasa

Hi col·laboren Barcelona Activa, Ajuntament, Generalitat i Fundació Telefónica
BARCELONA, 4 oct. (EUROPA PRESS) -
El hackathon Steam "més gran del món" ha començat aquest cap de setmana amb els seus 130 participants a Barcelona, organitzat per Space and Events (partner de la Nasa), informa aquest dissabte l'organització en un comunicat.
El Nasa SpaceApps Barcelona Challenge 2025 és un campus gratuït de programació impulsat per la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona i la Fundació Telefónica, on els participants afronten els 19 reptes llançats per Nasa durant tres dies per fer propostes que seran avaluades per un jurat.
En la presentació han participat la directora executiva de Sectors Estratègics i Talent de Barcelona Activa, Sara Díaz; la directora general d'Economia i Societat Digitals de la Generalitat, Sandra Ruiz; la cònsol de Diplomàcia Pública dels EUA, Nikki Finnemann; la directora de Telefónica Campus 42 Barcelona, Ainhoa Zamora, i el representant de Nasa Space Apps Spain a Barcelona Álvaro Montoliu, entre d'altres.
Els participants estan organitzats en equips per afrontar algun dels 19 reptes reals llançats per la Nasa, "utilitzant dades obertes i gratuïts de l'agència espacial".
Durant 48 hores, tots els inscrits desenvolupen les seves idees, que un jurat avaluarà, per decidir quin equip passa a la ronda següent.
