El govern de Collboni destaca la inversió a Nou Barris i rebutja la "divisió" centre-perifèria

Alberto Paredes - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 9 nov. (EUROPA PRESS) -
El regidor del districte de Nou Barris, Xavier Marcé, ha destacat la inversió del govern municipal liderat per Jaume Collboni a la zona i ha rebutjat que existeixi l'estigma de la "divisió" entre centre i perifèria.
Ho ha dit en l'obertura de la 6a edició de les Trobades d'Economia de Nou Barris, en la qual ha reivindicat parlar d'economia des d'aquest districte amb la "normalitat amb què ho fan en altres llocs, com a s'Agaró (Girona) o el centre de Barcelona".
Marcé ha afirmat que dins l'ecosistema d'una ciutat global com Barcelona, Nou Barris està "perfectament col·locat pel desenvolupament de la seva economia, amb infraestructures com el Parc Tecnològic i una gran aposta per la formació professional.
REPTES DE FUTUR
Les Trobades d'Economia 2026 s'enfoquen en el comerç de proximitat, per la Capitalitat Europea del Comerç de Proximitat que la ciutat exerceix aquest any, que centrarà les seves tres línies de reflexió.
Concretament, en les diverses taules que formen el programa es tractarà la relació entre el comerç de proximitat i de rendiment, l'especialització com a possible solució al comerç de Nou Barris i les estratègies per atreure la inversió al districte.
Per la seva banda, Marcé espera que els debats que sorgeixin de la trobada "generin diàlegs i interlocucions en els eixos comercials" de Nou Barris per continuar impulsant l'economia del districte en el futur.
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