El govern de Collboni advoca per més "barreja d'usos" al 22@ i incorporar més habitatge

El districte tecnològic compleix 25 anys i Valls el veu com "un model d'èxit"

BARCELONA, 15 juny (EUROPA PRESS) -

El tinent d'alcalde d'Economia de Barcelona, Jordi Valls, ha advocat per més "barreja d'usos" al districte tecnològic 22@ i per incorporar més habitatge.

Ho ha dit en unes declaracions a Europa Press amb motiu del 25è aniversari del 22@, al districte de Sant Martí, en les quals ha assegurat que "continua sent un enclavament referencial al món com a districte tecnològic i ho ha de continuar sent".

"Ara hem d'adaptar-lo i introduir una barreja d'usos perquè de vegades ens trobem que els caps de setmana hi ha poca vida. Necessitem incorporar habitatge i ajudar que continuï creixent", ha afegit.

Valls ha recordat que es tracta "d'un model d'èxit" que s'ha copiat a altres llocs del món, i que la seva concepció parteix de l'aposta de Barcelona per la investigació, la tecnologia i l'atracció de talent.

REPTES DEL 22@

De fet, ha apuntat que un dels reptes que afronta actualment la capital catalana és la necessitat de retenir aquest talent, i ha subratllat que, per aconseguir-ho, cal una "estructura salarial atractiva".

També ha augurat que la futura estació intermodal de la Sagrera serà clau per al futur del 22@: "Abans, les grans companyies volien estar prop de l'aeroport, ara volen tenir estructura ferroviària, i la Sagrera serà un impuls".